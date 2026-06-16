號稱「全台最難訂」島語吃到飽餐廳，最新台中店進駐漢神洲際購物中心，7月18日正式開幕，公布訂位方式大改變！漢來美食表示，LINE官方帳號來美食PLUS會員將開放「優先訂位券」線上領券，限量500張可現場預訂4位；餐價為每人1490元～2090元+10%，包括線上訂位、電話訂位開放時間與攻略技巧，本文一次整理。
島語台中店「優先訂位」！線上、電話訂位方式一覽
最新島語台中漢神洲際店，將於2026年7月18日（六）盛大開幕。官方公布最新訂位方式，竟然有機會「優先訂位」！
◾️來美食PLUS會員「優先訂位」
1、6月23日（二）前成為會員：
加入《漢來美食LINE官方帳號》並綁定註冊會員。
2、6月24日（三）11:00線上領券「限量500張」
會員首頁「期間限定優惠」領取「優先訂位券」，每人限領乙張，每張最多可預訂4位（含兒童）。
本次開放預訂2026年7月18日至9月30日之訂位場次，實際可預訂日期及餐期依現場訂位狀況為準。
3、7月2日（四）11:00憑券現場訂位
地點：漢神洲際購物廣場1F崇德19路南側大門
時間：10:30發放號碼牌，依序安排至4F島語辦理訂位（11:00後請至4F島語排隊動線末端憑券領取號碼牌）
◾️「線上訂位」7月3日（五）11:00起全面開放
線上訂位
自2026年1月1日起，inline訂位將採取「簡訊驗證」機制，訂位資料須填寫可接收簡訊之台灣手機門號，並於inline訂位頁面回填簡訊驗證碼方可完成訂位。若線上訂位無法選擇該時段，即代表用餐人數已額滿。
◾️「電話訂位」7月3日（五）11:00起全面開放
訂位開放日公布。
◾️「現場訂位」7月3日（五）11:00起全面開放
現場訂位：每月1日開放現場訂位
地點：
上午10:30於「漢神洲際購物廣場1F崇德19路南側大門」發放號碼牌、依序訂位。
上午11:00後請至「4F島語門口」排隊訂位。
島語台中店松葉蟹、生蠔吃到飽！餐價一覽
最受饕客讚賞的島語吃到飽，必吃藍鑽蝦、冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹等，以及每日漁港新鮮直送的現流漁獲生魚片，推薦南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚、挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，搭配生蠔燒、極品佛跳牆、；還有日本和牛、現烤厚切肋眼牛排等也無限量供應。
2026島語最新餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
島語訂位須知與訂金收費標準！退費方式、注意事項一覽
◾️訂位須知
1、本次開放預訂2026/7/18至2026/9/30之訂位場次，實際可預訂日期及餐期依現場訂位狀況為準；訂位後恕不接受更改資訊及拆分座位。
2、來美食會員優先訂位活動現場發放之號碼牌僅作為訂位順序依據，不代表已完成訂位，請妥善保管；遺失、毀損或無法辨識者，恕不補發；未依指定時間報到者，請洽現場服務人員，將視現場狀況為您安排訂位，恕無法保留原排隊順序。
3、下午餐開放2026/7/24至2026/9/30週五、六、日與連假之預約。
4、以下時段無開放預約：8/15(六)午餐、8/29(六)午餐、9/12(六) 午餐、9/19(六)晚餐，造成不便敬請見諒。
◾️訂金收費標準
1、每人需酌收訂金NT$500，訂位完成後將發送「訂金付款連結簡訊」至訂位電話，所支付之訂金可折抵當日消費，並於消費當日開立發票；逾期未完成付款者，訂位將自動取消。
2、訂位日為8日後（含第8日），訂金需於7日內支付完成，如未完成付款，訂位將會自動取消（舉例若於9/1預訂，需在9/7結束前完成付款）。
3、訂位日為1至7日內（含第7日），訂金需於訂位日2日內支付完成，如未完成付款，訂位將會自動取消（舉例若於9/1預訂，需在9/2結束前完成付款）。
◾️退費須知
1、如欲取消訂位，請於用餐日48小時前取消訂位，訂金將全數退還，退款需14～30個工作天。用餐日前48小時內取消，恕不予退還訂金（以上皆不含公告店休日）。
2、團體訂位之訂金、取消、退費另有規定，不在此限。依餐廳規定為準，請洽專人服務。
◾️消費方式
1、本餐廳需另加收10%服務費。自備酒水須酌收酒水服務費：葡萄酒每瓶500元，烈酒每瓶1,000元。
2、當日用餐，訂位時間將保留10分鐘，逾時座位將自動取消且不另行通知，且沒收已支付之訂金，恕無法保留或退還。
3、假日定義：週六、週日、國定假日、連假、補班日。
4、特殊節日、國定假日或特殊美食節活動價格調整依餐廳公告為準；餐飲禮券僅適用於平日；鋼友Smart券、電子餐券、信用卡優惠恕不適用。
5、餐廳禁帶外食，敬請配合。
6、請勿攜帶寵物入內（導盲犬除外，需事先告知），不便之處敬請見諒。
7、漢來美食保留活動更變與最終解釋權。
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最新島語台中漢神洲際店，將於2026年7月18日（六）盛大開幕。官方公布最新訂位方式，竟然有機會「優先訂位」！
◾️來美食PLUS會員「優先訂位」
1、6月23日（二）前成為會員：
加入《漢來美食LINE官方帳號》並綁定註冊會員。
2、6月24日（三）11:00線上領券「限量500張」
會員首頁「期間限定優惠」領取「優先訂位券」，每人限領乙張，每張最多可預訂4位（含兒童）。
本次開放預訂2026年7月18日至9月30日之訂位場次，實際可預訂日期及餐期依現場訂位狀況為準。
3、7月2日（四）11:00憑券現場訂位
地點：漢神洲際購物廣場1F崇德19路南側大門
時間：10:30發放號碼牌，依序安排至4F島語辦理訂位（11:00後請至4F島語排隊動線末端憑券領取號碼牌）
◾️「線上訂位」7月3日（五）11:00起全面開放
線上訂位
自2026年1月1日起，inline訂位將採取「簡訊驗證」機制，訂位資料須填寫可接收簡訊之台灣手機門號，並於inline訂位頁面回填簡訊驗證碼方可完成訂位。若線上訂位無法選擇該時段，即代表用餐人數已額滿。
◾️「電話訂位」7月3日（五）11:00起全面開放
訂位開放日公布。
◾️「現場訂位」7月3日（五）11:00起全面開放
現場訂位：每月1日開放現場訂位
地點：
上午10:30於「漢神洲際購物廣場1F崇德19路南側大門」發放號碼牌、依序訂位。
上午11:00後請至「4F島語門口」排隊訂位。
最受饕客讚賞的島語吃到飽，必吃藍鑽蝦、冰鎮松葉蟹腳、雪蟹腳、香箱蟹等，以及每日漁港新鮮直送的現流漁獲生魚片，推薦南方黑鮪魚、紅魽、青雞魚、挪威鮭魚腹、生食級北海道大干貝等，搭配生蠔燒、極品佛跳牆、；還有日本和牛、現烤厚切肋眼牛排等也無限量供應。
2026島語最新餐價：
午餐：平日1490元+10%，假日1790元+10%
下午餐：假日1490元+10%
晚餐：平日1790元+10%，假日2090元+10%
島語訂位須知與訂金收費標準！退費方式、注意事項一覽
◾️訂位須知
1、本次開放預訂2026/7/18至2026/9/30之訂位場次，實際可預訂日期及餐期依現場訂位狀況為準；訂位後恕不接受更改資訊及拆分座位。
2、來美食會員優先訂位活動現場發放之號碼牌僅作為訂位順序依據，不代表已完成訂位，請妥善保管；遺失、毀損或無法辨識者，恕不補發；未依指定時間報到者，請洽現場服務人員，將視現場狀況為您安排訂位，恕無法保留原排隊順序。
3、下午餐開放2026/7/24至2026/9/30週五、六、日與連假之預約。
4、以下時段無開放預約：8/15(六)午餐、8/29(六)午餐、9/12(六) 午餐、9/19(六)晚餐，造成不便敬請見諒。
◾️訂金收費標準
1、每人需酌收訂金NT$500，訂位完成後將發送「訂金付款連結簡訊」至訂位電話，所支付之訂金可折抵當日消費，並於消費當日開立發票；逾期未完成付款者，訂位將自動取消。
2、訂位日為8日後（含第8日），訂金需於7日內支付完成，如未完成付款，訂位將會自動取消（舉例若於9/1預訂，需在9/7結束前完成付款）。
3、訂位日為1至7日內（含第7日），訂金需於訂位日2日內支付完成，如未完成付款，訂位將會自動取消（舉例若於9/1預訂，需在9/2結束前完成付款）。
◾️退費須知
1、如欲取消訂位，請於用餐日48小時前取消訂位，訂金將全數退還，退款需14～30個工作天。用餐日前48小時內取消，恕不予退還訂金（以上皆不含公告店休日）。
2、團體訂位之訂金、取消、退費另有規定，不在此限。依餐廳規定為準，請洽專人服務。
◾️消費方式
1、本餐廳需另加收10%服務費。自備酒水須酌收酒水服務費：葡萄酒每瓶500元，烈酒每瓶1,000元。
2、當日用餐，訂位時間將保留10分鐘，逾時座位將自動取消且不另行通知，且沒收已支付之訂金，恕無法保留或退還。
3、假日定義：週六、週日、國定假日、連假、補班日。
4、特殊節日、國定假日或特殊美食節活動價格調整依餐廳公告為準；餐飲禮券僅適用於平日；鋼友Smart券、電子餐券、信用卡優惠恕不適用。
5、餐廳禁帶外食，敬請配合。
6、請勿攜帶寵物入內（導盲犬除外，需事先告知），不便之處敬請見諒。
7、漢來美食保留活動更變與最終解釋權。