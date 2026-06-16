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▲劉泰珠（左）合體玉真旭（右）跟金武烈打招呼，超帥近況讓劇迷都認不出來。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

Netflix韓劇《鐵拳教育》播出後直接捧紅一眾演員，其中每一集出現的不同反派，也都引發注目。而昨（15）日官方曬出一段金武烈與幾位反派的近況，其中被稱為最討喜反派之一、飾演「汽車科大佬」朴成煥的劉泰珠，竟然暴瘦超多，直接帥成花美男，讓金武烈看到都瞬間驚呼，差點認不出來。Netflix官方IG在昨日釋出一段金武烈以劇中角色，羅華振督察身分看反派們近況的影片。首先出現的就是被稱為最討喜反派的「九雲高中」汽車科大佬朴成煥，與電機科大佬趙仁範（玉真旭 飾）。只見兩人一改劇中小混混造型帥氣出鏡，其中劉泰珠更是整個人暴瘦，看起來變超帥，讓金武烈都驚呼連連，差點認不出來。劉泰珠的超帥近況也火速引發熱議，「九雲高中真的有變乖了，成煥瘦了也太帥」、「劉泰珠原來長這麼帥，我差點認不出來欸」、「超可愛我要不行了」、「哪裡來的花美男啊，我要入坑了。」劉泰珠在劇中飾演「汽車科大佬」朴成煥，沒事就要帶領同班同學跟電機科打架，就為了能入學校老大、高三總舵主張權赫（李泰煥 飾）的眼。但在經過羅華振的教育後，他成功被教化，不只不再欺負同學，也開始認真讀書，被大讚是最討喜反派。