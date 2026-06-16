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憑藉Netflix話題作品《鐵拳教育》再度受到關注的演員金武烈，過去在綜藝節目《劉QUIZ》中分享學生時代的求學經歷，自曝曾是個超級學渣，成績總是不理想，甚至努力補習後，學測數學卻只考了3分，反差故事讓主持人全都笑翻。金武烈在兩年前宣傳電影《犯罪都市4》時登上《劉QUIZ》，透露自己學生時期其實相當認真念書。升上國中前，他曾花了兩年時間提前學習課程內容，甚至一路讀到國中二年級的範圍，自認已經準備充分才進入國中就讀。然而，首次模擬考成績公布時，他只拿到61分，結果與預期有不小落差，因此感到相當衝擊，一旁的劉在錫聽了都快笑翻。雖然成績不如理想，金武烈還是沒有放棄，反而更加努力準備考試。他回憶，自己當時認為問題出在不夠用功，因此投入更多時間讀書，希望能在下一次考試證明自己。然而第二次模擬考成績出爐後，分數不升反降，僅拿到46分，讓金武烈備受打擊。更讓人意外的是數學成績，金武烈表示，為了提升數學能力，他幾乎每天放學後都前往補習班上課，希望透過額外練習補強弱項。沒想到經過一段時間努力後，學測大考數學考試中，滿分80分竟只拿到3分，因為「實在是搞不懂數學」，讓主持人劉在錫都差點不知道怎麼接話，只能笑說：「你還真是誠實啊！」許多網友表示，金武烈一本正經講述自己求學失敗史的模樣相當有趣，也有人笑稱他是「努力型學渣」代表，與《鐵拳教育》中氣場十足的硬漢形象相比十分有反差感，展現出截然不同的一面。