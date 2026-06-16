備受玩家喜愛的荒野生存遊戲 《Don't Starve（飢荒）》，即將在7月21日推出多人連線的手機版本《Don’t Starve Together》，目前已經開放預先註冊。這款遊戲由加拿大科雷娛樂開發，2013年登上Steam，玩家必須在黑暗世界，盡可能長時間生存，遊戲自由度高，美術風格獨特，讓不少熱愛高難度遊戲玩家一玩就上癮。
手機版開放好友一同探索世界、求生
由加拿大科雷娛樂開發、Playdigious負責手機版移植的《Don’t Starve Together》，日前宣布將在7月21日上架iOS與Android平台，目前已經開放玩家預先註冊。《Don’t Starve》是一款荒野求生遊戲，玩家們可以在手機版中，跟朋友一起進入充滿古怪生物、危險和秘密的陌生世界，與其他人並肩作戰，並建造、耕作、探索世界。
玩家在遊戲中可以在私人遊戲中，和好友攜手合作，也能在線上結交其他玩家，一起在這個殘酷環境中求生，當然也可以選擇自己獨闖世界，在充滿未知數的環境裡求生，不過最重要的一件事，就是「千萬別挨餓」。
UI設計符合手機操作 預先註冊享10％優惠
官方指出，《Don’t Starve Together》UI設計更符合手機等移動裝置操作，並支援Game Center成就系統、雲端存檔，iOS用戶可在不同iOS裝置分享遊戲進度，針對iPhone 17系列（包括 Pro Max）進行最佳化，另外，《Don’t Starve Together》也支援MFi遊戲手把。
iOS版：預先註冊連結請點此，售價290元。
Android版：預先註冊連結請點此，預先註冊遊戲最高可享10％折扣。
玩家在《Don't Starve》遊戲中扮演一位名叫威爾遜的科學家，目標是儘可能保持自己生存，玩家要避免飢餓、精神錯亂和敵人，玩家可收集並製作各種物品、工具，以及蓋各式建築，以免被各種超現實的敵人殺死或吞噬。《Don't Starve》在2013年4月23日於Steam發行，後續在PS4、Xbox、Nintendo Switch等平台都有推出，並推出各種DLC，因為遊戲的困難度高，吸引不少玩家挑戰自己。
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由加拿大科雷娛樂開發、Playdigious負責手機版移植的《Don’t Starve Together》，日前宣布將在7月21日上架iOS與Android平台，目前已經開放玩家預先註冊。《Don’t Starve》是一款荒野求生遊戲，玩家們可以在手機版中，跟朋友一起進入充滿古怪生物、危險和秘密的陌生世界，與其他人並肩作戰，並建造、耕作、探索世界。
玩家在遊戲中可以在私人遊戲中，和好友攜手合作，也能在線上結交其他玩家，一起在這個殘酷環境中求生，當然也可以選擇自己獨闖世界，在充滿未知數的環境裡求生，不過最重要的一件事，就是「千萬別挨餓」。
官方指出，《Don’t Starve Together》UI設計更符合手機等移動裝置操作，並支援Game Center成就系統、雲端存檔，iOS用戶可在不同iOS裝置分享遊戲進度，針對iPhone 17系列（包括 Pro Max）進行最佳化，另外，《Don’t Starve Together》也支援MFi遊戲手把。
iOS版：預先註冊連結請點此，售價290元。
Android版：預先註冊連結請點此，預先註冊遊戲最高可享10％折扣。
玩家在《Don't Starve》遊戲中扮演一位名叫威爾遜的科學家，目標是儘可能保持自己生存，玩家要避免飢餓、精神錯亂和敵人，玩家可收集並製作各種物品、工具，以及蓋各式建築，以免被各種超現實的敵人殺死或吞噬。《Don't Starve》在2013年4月23日於Steam發行，後續在PS4、Xbox、Nintendo Switch等平台都有推出，並推出各種DLC，因為遊戲的困難度高，吸引不少玩家挑戰自己。