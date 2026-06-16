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▲台中市交通局推出端午連假疏運方案。（圖／台中市政府提供，2026.06.16）

魔王路段有解！善用外環道避開塞車潮

▲往年國1豐原至大雅段（紅線）假日經常嚴重塞車，台中市交通局建議改走國4與台74線（黃線），避開魔王路段。（圖／翻攝google地圖，2026.06.16）

端午節3天連假即將到來，返鄉與出遊車潮蓄勢待發。往年國道1號台中豐原至大雅路段被不少駕駛視為「中部魔王路段」，每逢連假經常塞到動彈不得。台中市政府交通局建議，民眾可改走台74線快速道路銜接國道4號，雖然路程略長，但可避開壅塞車流，反而更省時省油。此外，配合交通部公路局實施「端午節連假客運優惠」，自6月18日至21日期間，民眾搭乘國道客運、台鐵或高鐵後，於10小時內轉乘台中市區公車，可享基本里程免費優惠，鼓勵民眾多利用大眾運輸工具出行。今年端午節連續假期為6月19日至21日。根據歷年交通數據及今年車流預測分析，國道1號豐原至大雅路段仍是連假期間最容易壅塞的熱點之一。為改善這條「中部魔王路段」長年壅塞問題，交通部近兩年已陸續完成國道4號豐原潭子段通車，以及國道1號連接台74線的大雅系統交流道建設，在國道1號台中段東側形成完整外環路網。這條替代路線成為許多在地駕駛人的通勤選擇，但外地民眾仍不熟悉，因此每逢連假，豐原至大雅路段依舊車潮滿滿。交通局長葉昭甫表示，民眾規劃返鄉或出遊行程時，可視路況彈性調整路線，優先利用台74線快速道路銜接國道4號，避開國道1號易壅塞路段。出發前也可下載「台中交通網APP」，即時掌握道路車流、路況資訊及景點周邊交通狀況，妥善安排出發時間與行車路線，讓端午連假旅程更加順暢。