我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院長韓國瑜將在21日至27日率跨黨派立委訪美。民進黨團幹事長莊瑞雄今（16）日透露，最近看到韓國瑜都笑嘻嘻，他問韓國瑜，「你在爽什麼？」韓國瑜說，「兄弟！美國這次高規格啊！邀我到美國去訪問」，本來以為在騙人，結果才發現真的收到美方邀請。韓國瑜將於21日至27日率團赴美推動國會外交，藍綠白黨團依「331」政黨比例推派人選參加。對於韓國瑜的出訪，莊瑞雄上午在黨團受訪時直呼，「這就有意思了！」最近看到韓國瑜都笑嘻嘻，朝野協商時笑得那個嘴都合不攏，他問韓國瑜，「你在爽什麼？」韓國瑜說，「兄弟！美國這次高規格啊！邀我到美國去訪問」，他以為韓國瑜在騙人，還問書記長，「他是自己要去還是邀訪？還真的！收到AIT、美方邀請｣。莊瑞雄提到，知道這一次規格很高，而這次軍購條例朝野協商時，韓國瑜夾在國民黨中間、很為難，但韓對整個軍購，確實是站在國家安全，認為國防戰力提升不能開玩笑。莊瑞雄說，他問韓國瑜為什麼不能開玩笑？韓國瑜說外界有期待，「韓那天原話是海外僑胞、社會各界、媒體每天在吵這個，任何一個政黨難道沒感受到壓力嗎？」他記得當天國民黨團總召傅崐萁是用手往上比、沒有講誰，他也不曉得傅崐萁上面是誰，但相信美方對整個軍購過程也看在眼裡，這次受美方邀請，相信對整個國會外交、對立法院來講是很大的鼓舞，也希望韓國瑜可以成果滿滿。