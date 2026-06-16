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曼城超級前鋒哈蘭德（Erling Haaland）年僅25歲就幾乎拿遍了俱樂部層級的所有榮譽。然而，這位進球機器心中卻長期留著一個巨大的遺憾。直到去年11月，挪威在米蘭以4：1血洗義大利，才終於粉碎了長達28年的魔咒，正式搶下2026年世界盃的門票。哈蘭德在接受《ESPN》的賽前專訪時坦言，如果這輩子沒能帶領挪威重回世界盃舞台，他的輝煌生涯將永遠不完美。此外，談到首次對決法國新球王姆巴佩（Kylian Mbappé），哈蘭德霸氣回應：「世界盃之所以特別，就是因為充滿未知。」「這場大賽真的讓我等得太久了。」哈蘭德在出征美國前，接受《ESPN》訪問時坦言，如果無法帶領國家隊回到世界最高舞台，他的輝煌生涯將永遠留下遺憾。哈蘭德說：「沒能去2022年卡達世界盃，還有2024年的歐洲盃，那種感覺就像生命中缺少了什麼。從我入選國家隊第一天起，帶領挪威晉級的巨大壓力就一直壓在我的肩膀上，隨著時間過去，這份重量越來越沉。幸好，我們這群兄弟做到了，這種感覺真的太美妙了！」2000年出生於英格蘭里茲的哈蘭德，其實擁有代表英格蘭與挪威的雙重國籍，但他骨子裡是個徹頭徹尾的挪威人。在哈蘭德的成長記憶中，他從來沒有機會在世界盃看過自家國家的國旗飄揚，過去他只能坐在電視機前，看著2010年南非世界盃的開幕戰，或是2014年哥倫比亞球星「J羅」（James Rodríguez）大放異彩。如今，他終於能與兵工廠中場大腦厄德高（Martin Ødegaard）、馬競前鋒索爾洛特（Alexander Sørloth）這批黃金世代，一起寫下屬於挪威的記憶。挪威本次被分在競爭激烈的小組，除了塞內加爾外，他們還將在6月26日強碰奪冠大熱門法國隊，這也是哈蘭德與法國新球王姆巴佩（Kylian Mbappé）在國際賽場上的首度對決。國家隊生涯至今繳出超恐怖「出賽50場、狂轟55球」的哈蘭德，對於這場硬仗抱持著謙遜但期待的態度：「這是一個非常艱難的小組。能在世界盃亮相的球隊絕非弱旅。你永遠不知道會發生什麼，就像2022年沙烏地阿拉伯爆冷擊敗阿根廷一樣，世界盃之所以特別，就是因為充滿未知。」這支被外界視為本屆超級黑馬的挪威隊，若能從小組賽突圍，就將超越哈蘭德父親在1994年的成績；若能殺進16強，則將追平隊史最佳紀錄。當被問到本屆賽事的具體目標時，哈蘭德笑著說，自己完全沒有給球隊設定底線：「說實話，我的主要目標就是帶領國家隊晉級會內賽。現在能夠站在這裡，接下來發生的每件事，對我來說都已經是贏來的紅利了。」有趣的是，本次世界盃重返北美，也寫下了哈蘭德家族的奇妙傳承。32年前的1994年美國世界盃，哈蘭德的父親正是那支挪威國家隊的成員，當時挪威曾在紐澤西出賽。巧合的是今年挪威小組賽第二輪對陣塞內加爾，比賽場地正好就是位於紐澤西的大都會人壽體育場。哈蘭德笑說：「這真的很特別，我父親當年也在美國踢世界盃，全家人已經計畫好要組團飛過去見證這一刻。」