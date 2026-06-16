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光水雷排查就需要數週時間

伊朗到底埋設了多少水雷？

油價像火箭一樣飆升，像羽毛一樣緩緩回落

美國與伊朗的諒解備忘錄（MOU）已於15日晚間敲定，預計將在19日正式簽署，國際油價應聲下跌。不過，若一般民眾想在日常生活中感受到物價跟著下跌，恐怕還要一段時間。隨著美伊簽訂諒解備忘錄消息傳出，西德州原油（WTI）期貨本週一大跌約5％，最新已跌破每桶80美元關卡。然而，牛津經濟研究院全球宏觀經濟研究主管梅伊（Ben May）示警，目前船隻通過荷姆茲海峽仍比戰前更具風險，成本也更高，「即使價格對可信的重新開放協議已達成的跡象反應迅速，實際的物流仍更可能呈現逐步恢復，而非立即復甦」，化肥和其他工業投入品運輸的中斷也可能會使通膨擔憂持續存在，和平協議對全球供應鏈帶來的影響可能會比較緩慢。根據《路透社》報導，5位西方海事安全人士評估，在達成荷姆茲海峽重啟的協議後，掃雷艦和最先進的水下無人機的排雷作業可能會持續40～50天，之後許多保險公司、航運公司或石油公司，才會有足夠的信心出海。「我們仍然認為，船舶此時開始航行的風險非常大」，波羅的海國際航運公會（BIMCO）首席安全官拉森（Jakob Larsen）表示，「該地區的水雷威脅仍然是當前和未來都令人擔憂的問題，需要建立無雷通道」，敦促外界對於海峽水運的樂觀態度保持謹慎。美國國務卿盧比歐在6月2日的國會聽證會上，透露伊朗在「荷姆茲海峽水域的大片區域布雷」，但沒有詳細說明具體資訊。伊朗官方始終沒有就是否有在海峽布雷發表評論，但是美軍的行動顯示水雷是當地真實存在的風險，並多次聲稱將伊朗布雷船列為打擊目標。全球船舶管理與海事服務巨頭V.Group的執行長奧森（Rene Kofod-Olsen）表示，「一枚水雷就足以造成人員傷亡，這顯然是全球航運業面臨的一個巨大的問題」。能源專家表示，汽油價格往往像火箭一樣飆升，像羽毛一樣緩緩回落。分析師莫爾恰諾夫（Pavel Molchanov）表示，協議簽署並不是終點，「那其實只是恢復波斯灣石油供應漫長物流程序的起點」。莫爾恰諾夫透露，他認為今年油價可能再也回不去伊朗戰爭爆發前的水準。