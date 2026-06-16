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記憶體又回歸漲勢！雖近期充斥市場雜音，如中國擴產憂慮、終端需求是否放緩等問題，但由於多家大廠仍看好缺貨漲價態勢持續，記憶體族群再度復活。南亞科今（16）日盤中股價一度來到432.5元、華邦電也一度衝上201元，雙雙飆上新天價，力積電則奪下成交量第二，氣勢也不輸。南亞科今日股價盤中衝上432.5元、上漲9.35%，超越6月初的430.5元，再度站上歷史新高價；華邦電早盤則衝上201元，隨後漲勢收斂，截至午盤股價來到197.5元，成交量更超過32萬張，奪成交量冠軍。力積電早盤最高點來到77.6元，雖午盤翻黑，跌幅2%，但成交量超過26萬張，僅次於華邦電，奪成交第二名個股。南亞科近五天累積漲幅達19.14%，主因下半年DRAM報價持續上揚仍穩居高檔，顯示產業供需結構及基本面並未出現明顯轉弱跡象。隨著市場歷經修正、籌碼沉澱及基本面持續改善，產業雜音已逐步被驗證，投資焦點重新回歸供需與獲利趨勢，本土法人將南亞科調升至買進評等，目標價給予490元。華邦電則受小摩（摩根大通）力挺，認為華邦電在特殊型（Specialty）DRAM、SLC及NOR Flash有全球市佔第一的絕對優勢，能大幅承接原廠改往HBM後的轉單與漲價紅利，因此將其目標價調升至255元，為目前外資圈最高價。力積電受惠公司DRAM代工價格於3月大幅度調高，漲價效益使5月營收57.7億元，月增14.36%、年增58.86%，為歷年同期次高紀錄；累計今年前五月營收243.89億元，年增31.42%。而力積電近期也完成海外存託憑證（GDS）訂價，以每單位31.65美元，籌得8.86億美元，將用於購置機器設備和導入新技術，強化國際競爭力，掌握AI商機；力積電表示，未來將轉型以AI應用為核心的專業晶圓代工服務公司，三年內3D AI相關業務營收將有望佔總營收約20%水準。