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▲胡迪款唱片機（圖右）、唱片機系列-披薩星球（圖左），加價購999元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲迷你按鍵燈，趣味紓壓按壓即可開燈，加價購599元； 公仔造型錄音機，加價購499元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲三摺盥洗包（莉莉板/抱抱龍），加價購399元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲復古隨聲吊飾，經典還原復古按鍵，營造沉浸式懷舊氛圍與使用體驗，加價購299元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲11cm小碗4入組，加價購399元；陶瓷筷5入組，加價購399元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲手持製冷風扇（三眼怪款/叉奇）款，加價購799元。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲林口店以經典場景「邦妮的房間」為靈感，打造六大沉浸式空間。（圖／業者提供）

▲Mitsui Shopping Park LaLaport南港，B1F北廣場則打造「冒險前哨站」，面對3C科技來勢洶洶，太空騎警必須展開默契行動。（圖／業者提供）

迪士尼皮克斯動畫長片《玩具總動員5》睽違7年終於要來了，玩具風潮席捲全台，7-11也跟上這股動畫電影熱潮，自6月24日起推出全新開發的《玩具總動員》周邊，熱門角色胡迪、巴斯光年、三眼怪經典角色通通有。風靡全球《玩具總動員》系列，繼2019年第4部作品後睽違7年再度推出全新續作，7-11此次也推出多款獨家周邊，將經典角色胡迪、巴斯光年、翠絲、三眼怪等，以及最新加入的反派「莉莉板」通通變成實用商品。自6月24日起至7月5日，門市當筆消費不限金額報會員手機直接買；自7月6日起至9月1日前，6點加價購，只販售快閃購剩餘數量。經典角色三眼怪，推薦「三眼怪款27吋自動摺傘」、「迷你鍵鍵燈」、「唱片機系列-披薩星球」、「三眼怪籤筒造型玫瑰金款」、「三眼怪款飛碟夾娃娃款」、「三眼怪金幣尋寶款收納盒」、「迪士尼款製冷手持充電電扇」、「轉身音樂鈴」、「木趣味吸鐵擺飾」、「吸鐵掛勾」等多款專屬商品。也有不少居家小物與收藏擺飾、隨身配件讓粉絲挑選。包含共有5款造型的「可堆疊絨毛置物盒」、彈簧狗的「造型絨毛收納包」、時下最夯「復古隨聲吊飾」、「迷你按鍵燈」、「迷你復古相機」、「胡迪麻花造型杯400ml」、「巴斯款麻花造型杯400ml」、「MarTube | 皮克斯藍牙喇叭探險系列」、「胡迪款唱片機」等。全台影迷引頸期盼的《玩具總動員5》即將於6月17日隆重上映，MITSUI OUTLET PARK 北中南三據點以及 Mitsui Shopping Park LaLaport 南港，搶先全台推出《玩具總動員5》電影主題造景。OUTLET 林口店以經典場景「邦妮的房間」為靈感，打造六大沉浸式空間；台中港店將美國西部場景搬進館內，邀請大小朋友化身荒野特派員；台南店以「宇宙召集令」為主題，打造極具未來感的玩具宇宙基地。LaLaport南港則以「夏祭總動員、玩樂總動員」為核心，同樣推出《玩具總動員5》主題造景。B1F南廣場也將化身「熱帶野營基地」，裝滿巴斯光年玩具的神秘貨櫃驚喜出現，邀請顧客與玩具夥伴們一同並肩，迎向未知冒險B1F北廣場則打造「冒險前哨站」，面對3C科技來勢洶洶，太空騎警必須展開默契行動，共同抵擋科技干擾。此外，走到一樓，抬頭便可看見服務台上方的「玩具召集總部」，以及中央廣場懸吊的「友情璀璨舞台」。