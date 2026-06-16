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▲黃仁勳狂訪台韓卻跳過日本。（圖／美聯社／達志影像）

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳的亞洲行，這次讓日本人坐立難安。他在台灣停留近兩週、轉赴韓國與財閥掌門人大談AI合作，行程密集且高規格——唯獨日本，一站都沒有。這個「被略過」的訊號，已在日本國內引發高度警覺，《日本經濟新聞》直接發出重量級警告：日本正在遠離全球AI革命的核心舞台。此次黃仁勳的亞洲行絕非隨性安排，每一站都有明確的戰略意圖。在台灣，他與台積電、鴻海等科技重量級企業高層密集會晤，深化晶片製造合作；轉赴韓國後，則與SK集團、LG集團等頂級財閥展開會談，鎖定AI與半導體領域的長線布局。原因很簡單——台灣有全球最大晶圓代工龍頭台積電，是輝達AI晶片生產的核心夥伴；韓國則有SK海力士與三星電子，掌握輝達GPU不可缺少的高頻寬記憶體（HBM）技術。台韓兩國在輝達供應鏈中角色明確、地位穩固，自然成為黃仁勳亞洲行的首選目的地。反觀日本，處境卻大相徑庭。儘管日本在半導體製造設備與材料領域具備相當競爭力，但能與輝達直接合作的企業卻少之又少。日本半導體業者大多是台積電的供應鏈夥伴，而非輝達的直接合作對象，在AI晶片開發的核心環節中幾乎缺席。更令日本業界震驚的是，今年輝達GTC大會公布的重點AI合作企業名單中，日本廠商全數落榜，一家都沒有。《日本經濟新聞》對此毫不客氣地直指，美國AI企業眼中的日本，僅僅是一個「採購市場」，而非可以共同開發技術、構建供應鏈的戰略夥伴。換言之，日本有錢買輝達的晶片，但沒有資格坐上AI革命的談判桌。《日本經濟新聞》的分析措辭嚴峻，直接點明：若日本無法盡快躋身全球AI領導企業的合作體系，恐將對國家整體競爭力造成難以挽回的衝擊。這不只是一家企業被忽略的問題，而是整個國家在新一輪科技競賽中逐漸邊緣化的警訊。事實上，日本政府近年雖積極推動半導體與AI產業振興政策，包括吸引台積電赴日設廠、大力補貼本土AI研發，但從此次黃仁勳亞洲行的路線來看，這些努力顯然尚未轉化為國際科技巨頭眼中的戰略價值。此次黃仁勳亞洲行所透露的訊息已經相當明確——在AI供應鏈的版圖重組中，台灣與韓國正穩穩站在舞台中央，而日本若不加速找到自己不可替代的核心定位，恐怕只能繼續扮演付錢買單的觀眾角色，眼睜睜看著這場AI革命在隔壁上演。