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H組首場賽事「西班牙VS維德角0：0踢和」：射不進門的西班牙

儘管西班牙全場射門27次，但仍未攻破維德角的球門，終場0：0雙方踢和

▲2026世界盃H組「無敵艦隊」西班牙首戰出師不利，被「新同學」維德角踢平。（圖／美聯社／達志影像）

G組首場賽事「比利時VS埃及1：1踢和」：靠烏龍球和局的比利時

結果開第19分鐘，變成埃及率先得分

比利時本來被看好贏球，結果最後還是靠烏龍球才踢和，球迷接連兩場賽事大傻眼。

▲比利時盧卡庫在門前積極搶點，造成埃及後衛哈尼（Mohamed Hany）忙中出錯，將球踢入自家球門，比利時因此幸運追平比分，最後雙方1：1踢和。（圖／美聯社／達志影像）

H組第二場賽事：「烏拉圭VS沙烏地阿拉伯1：1踢和」：差點輸球的烏拉圭

終於在第80分鐘靠著維那斯（Federico Viñas）頭錘被門將擋著後，由跟進的阿勞霍（Maximiliano Araújo）把握機會補射，才幫助烏拉圭追平一直到終局，烏拉圭險爆冷輸球。

▲烏拉圭在對陣沙烏地阿拉伯時差點輸掉比賽，在第80分鐘才終於突破防線進球，終場雙方1：1踢和。（圖／美聯社／達志影像）

G組第二場賽事：「伊朗VS紐西蘭2：2踢和」：失誤太多驚險踢和的伊朗

但因本場賽事伊朗有多次可以得分的機會都失誤掉，連轉播的體育主播都忍不住說：「伊朗今天的失誤真的很奇怪啊！」

▲伊朗與紐西蘭以2：2握手言和跌破球迷眼鏡，紐西蘭甚至本來都是領先方，伊朗在後苦苦追成平手。（圖／美聯社／達志影像）

4場比賽驗證「球是圓的」！球迷全嚇瘋：運彩賠到失眠

▲6/16世界盃H組、G組小組賽開踢，結果四場平賽的結果都是和局，實力懸殊被看好的強國沒有一場踢贏。（圖/Google）

2026世界盃世足賽今（16）日開踢H組、G組小組賽，台灣時間深夜12時開踢，一路踢到接近中午11點四場比賽結束，結果最讓人傻眼的是，這四場比賽中被看好贏球的國家全數都踢不贏，包括西班牙對戰實力懸殊的維德角爆冷0：0踢和，比利時也沒能踢贏埃及、伊朗更是驚險才踢和紐西蘭等，讓許多球迷超級崩潰表示：「今天強國被詛咒了嗎？」、「今天運彩輸到失眠了。」世界排名第一的「無敵艦隊」西班牙對上世界排名第67、首次參賽的西非島國維德角，外界賽前一面倒看好西班牙能取勝，沒想到維德角的球員防守精準到位，40歲的守門員沃齊尼亞（Vozinha）更像神體附身一樣各種撲球成功，，原本看似「送分題」的一場賽事預估，讓許多球迷彩金慘賠，大爆冷門。G組首戰由「歐洲紅魔」比利時對陣非洲「法老軍團」埃及，原本賽前也是看好比利時能夠取勝，但比數可能不會落差太大，預估比分1:0、2:1，，上半場領先；直到下半場比利時換上主力中鋒盧卡庫（Romelu Lukaku）後，進攻節奏明顯加快，比利時嘗試由側翼傳中，埃及後衛兩人緊急上前解圍，卻不慎將球踢進自家大門形成「烏龍球」，最後終場1:1踢和，H組第二場賽事由世界排名16名的烏拉圭，面對世界排名61的沙烏地阿拉伯，同樣賽前預測也是烏拉圭能取勝，但上屆首戰打敗後來奪冠的阿根廷可也不是好惹的，上半場第41分鐘阿姆里（Abdulelah Al Amri）踢進一球領先；落後的烏拉圭雖然下半場攻勢猛烈，不過沙烏地阿拉伯防守相當有水準，G組第二場賽事，伊朗也是被看好贏球的一方，結果沒想到比賽才剛開踢7分鐘，紐西蘭伍德（Chris Wood）停球短傳隊友賈斯特（Elijah Just），接著在禁區起腳破網，幫助紐西蘭先馳得點。直到第32分鍾，伊朗繼續猛烈進攻，穆漢盧（Shahriyar Moghanlou）禁區起腳雖被破壞，但球彈到隊友雷札伊恩（Ramin Rezaeian）腳下，順勢推射追平比數。比賽到了下半場，紐西蘭又靠著伍德以及賈斯特的配合，才不到10分鐘立刻又踢進一球取得領先，但伊朗也不讓紐西蘭開心太久，第64分鐘，雷札伊恩（Ramin Rezaeian）從右線大腳吊中，接著莫西比（Mohammad Mohebi）頭錘建功，終場2：2雙方踢和。四場賽事結束之後，在國內外論壇都有人在討論表示「今天是什麼強國詛咒之日？看好贏球的每一個國家都踢不贏」、「強國落難日！每一隊都踢和太扯了」、「這一天我想很多人運彩賠到會失眠」、「我看很多人運彩都虧爛了，誰也沒想到四場都是和局......」、「這四場一兩場和局都還說得過去，四場和局真的是見鬼了！從西班牙開始就像被詛咒一樣」。只能說球類運動真的不到關頭誰輸誰贏都還不知道，哪怕你是「世界第一」、哪怕你曾經拿過「世界盃冠軍」，都不代表你每一場比賽能穩穩贏下，球是圓的，人人都有機會，今天這四場比賽足以驗證。