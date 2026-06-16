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狠酸沈伯洋想法「天馬行空」、難回應現實困境

台北市內湖科學園區交通壅塞問題長年難解，近期也成為台北市長選戰攻防焦點。民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋日前接受資深媒體人鄭弘儀專訪，談及內科交通解方時，提出讓工作者住到工作地附近的「住工合一」概念，遭國民黨台北市議員游淑慧昨（15）日猛烈吐槽，沈伯洋將內科交通問題歸因於民眾住處與工作地不同，主張讓在內湖工作者也住在內湖即可減少通勤，但內科交通涉及道路容量、公共運輸、產業聚落、住宅供給與房價等複雜問題，若只用「住到工作地附近」作為解方，過於天馬行空，也難回應通勤族現實困境。游淑慧昨上《新聞大白話》表示，沈伯洋說內科交通問題本質在於民眾「住在這裡、工作在那裡」，每天往返通勤才造成車流打結，因此若能讓在內湖工作的人也住在內湖，就能減少通勤需求。游淑慧形容，沈伯洋的說法就是「讓大家住到工作的地方，就不會有交通問題了」，並笑稱這段專訪竟然沒有被媒體注意到。游淑慧提到，主持人鄭弘儀當場追問沈伯洋「內湖房價很高」，沈伯洋竟回應「對耶，這我也還沒想到」。這讓同場媒體人羅旺哲也批評，這樣的說法顯示沈伯洋不理解通勤族的辛苦，若有人住在三重、每天騎機車到內湖上班，實際交通壓力並非一句「住到工作地」就能解決。游淑慧進一步狠酸，若台北市全面推動所謂「住工合一」，人口恐怕會立刻暴增到500萬人，屆時不只內科塞車，而是全台北市到處塞車。她批評，內科交通涉及道路容量、公共運輸、產業聚落、住宅供給與房價負擔等複雜問題，若只用「上班的人住在附近」作為解方，恐怕過於天馬行空，也難以回應基層通勤族真正面臨的現實困境。