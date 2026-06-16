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今年度中央政府總預算案在立法院卡關291天，在藍白通過立院延會後，有網友卻發現，應在立院審查預算的國民黨團總召傅崐萁，卻現身在雅加達。對此，民進黨團幹事長莊瑞雄今（16）日直呼，「真爽！」在莫名其妙延會、架起保護傘後，立委又不審預算，還出國爽、到處去玩，這對民眾來說，說不過去。民進黨團上午舉行輿情記者會，對於傅崐萁現身在雅加達一事，莊瑞雄直呼，「真爽！我們每天都坐在這裡接受拷問」，但這一次的延會是台灣民眾黨提出的，背後受到國民黨請託，要搭起保護傘。他說，立法委員有時候常常好事不幹，壞事可能幹了一大堆，很怕司法偵辦，講了一大堆的鬼話，聲稱是政治上追殺，「若政治上有清算和追殺，怎麼可能讓你爽到開會的時候不開會，到處去玩，這實在是對民眾來說，說不過去」。莊瑞雄說，今年度總預算案審查延宕的特別離譜，本來是連付委都不付委的，後來是社會壓力，國民黨就先挑了一部分相關的預算先送進去，現在又愛理不理的；他直批，國會議員該開會不開會，莫名其妙去延會，架起一個保護傘後，又不審預算，還出國爽，相信國民黨的支持者不樂見他們選出來的立委放著總預算不審，跑到國外去。民進黨團書記長范雲則說，行政院把預算書送到立院已經是291天，但非常多的委員會，連預算書的第一頁都還沒有打開；他感嘆，到今天是第291天，預算就是民生，藍白居然聲稱要延會，就不要一邊延會一邊不審預算，讓人民的權益成為犧牲品。