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▲朴智妍在《鐵拳教育》中，飾演恐怖家長「宇振媽媽」李智英。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

Netflix韓劇《鐵拳教育》昨（15）日透過官方IG，曬出多位反派的近況。其中被稱為最討厭反派的恐怖家長「宇振媽媽」朴智妍也在內。只見劇中瘋狂的她，在戲外整個人變得超有氣質，但一開口自我介紹：「我是宇振媽媽」，瞬間讓劇迷PTSD（創傷後壓力症候群）發作，就連金武烈都嚇到。朴智妍在昨日透過Netflix的影片，以劇中角色向教權保護局督察羅華振（金武烈 飾）打招呼。只見她與劇中暴走又瘋狂的形象不同，穿著黑色V領連扣上衣，超有氣質的跟羅華振打招呼。不過她在自我介紹時，一開口就自稱：「我是宇振媽媽」，直接讓金武烈嚇到驚呼，還忍不住噴笑。朴智妍也幽默表示：「孩子的爸現在不會生氣了，您工作再忙也要照顧身體喔～」最後直接脫口劇中名台詞，「不然自尊心會下降喔。」這段影片公開後，火速引發熱議，還在Threads瘋傳，朴智妍還原劇中名台詞的模樣，直接讓劇迷直呼PTSD發作，「聽到『我是宇振媽媽』壓迫感直接起來」、「看到宇振媽媽連督察都有PTSD」、「宇振媽媽講話我還是會怕，看一集就PTSD」、「看到孩子的爸爸沒有生氣這句話，我直接笑出來。」朴智妍在《鐵拳教育》中，飾演玄中小學一年級學生金宇振（崔子雲 飾）的媽媽，每天用訊息轟炸班導師崔智善（宋詩安 飾），甚至還打到她私人電話、闖到對方家門口，多種誇張行徑讓該名教師部份顏面神經麻痺，並導致罹患憂鬱症及神經衰弱，儘管如此也毫無反省的態度，更是讓劇迷氣得牙癢癢，最討厭反派當之無愧。