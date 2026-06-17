本周五（19日）即將迎來端午佳節，2026 端午 3 天連假期間，端午節垃圾車與連假清潔隊收運出現重大變動！今年除了因應台中定點收垃圾新規、台南廢棄物停收一天之外，《NOWNEWS 今日新聞》特別統整全台清運時程懶人包，更發現有 3 個地區「連續 3 天完全沒車可丟」，讓讀者一文掌握最新異動，倒垃圾免煩惱！
⚠️ 鄉親注意！這3地區連假3天沒收
住在以下 3 個地區的鄉親請特別注意，當地清潔隊連續 3 天（6/19-6/21）暫停服務，家中打包好的廢棄物務必提早處理，或妥善密封以防發臭：
南投縣： 仁愛鄉（連 3 天停收）
新竹縣： 尖石鄉（連 3 天停收）
新竹縣： 五峰鄉（前山地區連 3 天停收）
🟡 六都6/19端午當日清運異動
📍台南市（端午全面停收）： 6/19 端午節當天全面停止清運（含日間輔助點皆停收）；6/20 恢復正常模式清運；6/21 則逢例休停收。
📍台中市（改採取定時定點）： 6/19 端午節當天改採定時定點收運（全市廣設 701 處定點，每處停留約 5 至 30 分鐘）；6/20 恢復正常收運；6/21 例假日不收運。
📍台北市、新北市： 6/19（五）及 6/20（六）皆維持正常收運；6/21（日）配合例假日例行停收。
📍桃園市、高雄市： 目前尚未正式發布公告，但依往年慣例，端午等國定假日皆維持正常收運，實際狀況請依當地環保局最新資訊為準。
🟡 北部地區清運異動
📍新竹市：
6/19（五）至 6/20（六）：正常清運
6/21（日）：採假日定時定點清運
📍新竹縣：
6/19（五）端午節：竹北、新豐、湖口、新埔、竹東、橫山、北埔、尖石、五峰（前山）停收。
6/20（六）：峨眉、關西、北埔、尖石、五峰停收。
6/21（日）：全縣停止垃圾收運。
🟡 中部地區清運異動
📍彰化縣：
6/19（五）端午節：彰化市、北斗鎮、溪州鄉、竹塘鄉沿線停收；花壇鄉、伸港鄉、社頭鄉、永靖鄉、埔心鄉、大村鄉、田中鎮、北斗鎮、田尾鄉、溪州鄉、竹塘鄉定點停收。其餘正常收運。
6/20（六）：大村鄉沿線停收；溪州鄉上午收運端午節休息路線；二水鄉定點無回收。
6/21（日）：全縣停止垃圾收運。
📍南投縣：
6/19（五）端午節：中寮、國姓、仁愛、信義鄉停收。
6/20（六）：南投市、草屯鎮、埔里鎮、名間鄉、鹿谷鄉、仁愛鄉停收。
6/21（日）：多數鄉鎮停收，魚池鄉當天僅收運邊水社村與日月村（日月潭周邊）。
📍雲林縣：
6/19（五）端午節：多數正常。但斗六市、虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、崙背鄉、口湖鄉停收。
6/20（六）：多數正常。僅元長鄉停收、土庫鎮取消定點清運。
6/21（日）：全縣一律停止收運（僅元長鄉維持正常收運）。
(註：斗南鎮因辦理員工教育訓練，6/16 至 6/17 暫停清運兩日)
📍苗栗縣：
通霄鎮：6/19、6/20 加班清運；6/21 例假停止收運。
公館鄉：6/19 照常清運資收及廚餘；6/20 照常清運垃圾及廚餘；6/21 例假日停收。
🟡 南部與東部離島時程
📍嘉義縣（民雄鄉、新港鄉、中埔鄉）： 6/19 及 6/20 皆維持正常清運；6/21 休息日／例休停止清運。
📍屏東縣：
新埤鄉：6/19 端午節停止收運一天；6/20 恢復正常清運。
枋寮鄉：6/19 停止清運；6/20 正常清運；6/21 休假日停止清運。
📍花蓮縣：
吉安鄉：6/19 正常清運；6/20 例行停收；6/21 正常清運。
鳳林鎮：6/19 停止清運；6/20 正常清運；6/21 例假日停止清運。
📍台東縣：
關山鎮：6/19 端午節當天正常清運。
成功鎮：6/19 停收（資收場不開放）；6/20 正常收運垃圾（資收場不開放）；6/21 例行假日休息。
太麻里鄉：6/19 停止清運；6/20 正常清運；6/21 例假日停止清運。
📍澎湖縣：
馬公市：6/19 端午節當天及 6/20 星期六皆維持正常清運；6/21 星期日依例停止清運。
西嶼鄉：6/19 星期五垃圾車暫停清運一天。
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住在以下 3 個地區的鄉親請特別注意，當地清潔隊連續 3 天（6/19-6/21）暫停服務，家中打包好的廢棄物務必提早處理，或妥善密封以防發臭：
南投縣： 仁愛鄉（連 3 天停收）
新竹縣： 尖石鄉（連 3 天停收）
新竹縣： 五峰鄉（前山地區連 3 天停收）
🟡 六都6/19端午當日清運異動
📍台南市（端午全面停收）： 6/19 端午節當天全面停止清運（含日間輔助點皆停收）；6/20 恢復正常模式清運；6/21 則逢例休停收。
📍桃園市、高雄市： 目前尚未正式發布公告，但依往年慣例，端午等國定假日皆維持正常收運，實際狀況請依當地環保局最新資訊為準。
🟡 北部地區清運異動
📍新竹市：
6/19（五）至 6/20（六）：正常清運
6/21（日）：採假日定時定點清運
📍新竹縣：
6/19（五）端午節：竹北、新豐、湖口、新埔、竹東、橫山、北埔、尖石、五峰（前山）停收。
6/20（六）：峨眉、關西、北埔、尖石、五峰停收。
6/21（日）：全縣停止垃圾收運。
📍彰化縣：
6/19（五）端午節：彰化市、北斗鎮、溪州鄉、竹塘鄉沿線停收；花壇鄉、伸港鄉、社頭鄉、永靖鄉、埔心鄉、大村鄉、田中鎮、北斗鎮、田尾鄉、溪州鄉、竹塘鄉定點停收。其餘正常收運。
6/20（六）：大村鄉沿線停收；溪州鄉上午收運端午節休息路線；二水鄉定點無回收。
6/21（日）：全縣停止垃圾收運。
6/19（五）端午節：中寮、國姓、仁愛、信義鄉停收。
6/20（六）：南投市、草屯鎮、埔里鎮、名間鄉、鹿谷鄉、仁愛鄉停收。
6/21（日）：多數鄉鎮停收，魚池鄉當天僅收運邊水社村與日月村（日月潭周邊）。
6/19（五）端午節：多數正常。但斗六市、虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、崙背鄉、口湖鄉停收。
6/20（六）：多數正常。僅元長鄉停收、土庫鎮取消定點清運。
6/21（日）：全縣一律停止收運（僅元長鄉維持正常收運）。
(註：斗南鎮因辦理員工教育訓練，6/16 至 6/17 暫停清運兩日)
通霄鎮：6/19、6/20 加班清運；6/21 例假停止收運。
公館鄉：6/19 照常清運資收及廚餘；6/20 照常清運垃圾及廚餘；6/21 例假日停收。
🟡 南部與東部離島時程
📍嘉義縣（民雄鄉、新港鄉、中埔鄉）： 6/19 及 6/20 皆維持正常清運；6/21 休息日／例休停止清運。
📍屏東縣：
新埤鄉：6/19 端午節停止收運一天；6/20 恢復正常清運。
枋寮鄉：6/19 停止清運；6/20 正常清運；6/21 休假日停止清運。
📍花蓮縣：
吉安鄉：6/19 正常清運；6/20 例行停收；6/21 正常清運。
鳳林鎮：6/19 停止清運；6/20 正常清運；6/21 例假日停止清運。
📍台東縣：
關山鎮：6/19 端午節當天正常清運。
成功鎮：6/19 停收（資收場不開放）；6/20 正常收運垃圾（資收場不開放）；6/21 例行假日休息。
太麻里鄉：6/19 停止清運；6/20 正常清運；6/21 例假日停止清運。
📍澎湖縣：
馬公市：6/19 端午節當天及 6/20 星期六皆維持正常清運；6/21 星期日依例停止清運。
西嶼鄉：6/19 星期五垃圾車暫停清運一天。