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韓國女團LE SSERAFIM前成員金佳覽，在經歷校園暴力爭議後退團4年，今（16）日經紀公司「Management Koo」對外宣布，已經與金佳覽正式簽署專屬合約。新東家表示，公司在長期觀察金佳覽透過網路平台展現的潛力與誠懇態度後，決定成為金佳覽演藝之路的堅實後盾，協助她以演員身份在演藝圈重新出發。Management Koo透露公司內部一直以來都在關注金佳覽在社群帳號上發布的動態。經紀公司指出，金佳覽為了實現演員夢想，持續都付出努力，不斷自我提升的態度深深打動了他們。內部經過縝密討論後，一致認為金佳覽具備了成長潛力與才華，因此決定攜手合作。為了能夠在戲劇領域展現好表現，金佳覽目前正投入大量的時間進行演技訓練與劇本研究，並在短時間內展現出明顯的進步。除了磨練演技，金佳覽也展現出對多元發展的熱忱，不僅持續進修英文與日文，更靠著自學學會了吉他彈奏。經紀公司表示對於金佳覽充實自我、追尋夢想的堅持態度十分讚賞，並承諾未來會提供全方位的資源，協助金佳覽在更大的舞台上發光發熱。金佳覽在2022年5月以女團LE SSERAFIM成員正式出道。然而，出道後隨即被爆出學生時期的校園暴力爭議，相關審議委員會的通知書也一併遭到公開，輿論爭議愈演愈烈。同年7月，原經紀公司Source Music宣布終止與金佳覽的專屬合約，金佳覽也隨之退出團體，當時的偶像生涯僅維持了短短兩個月。經歷退團風波後，金佳覽曾透過朋友的社交帳號發表聲明，強調自己從未對任何人施加暴力，並澄清當時是為了幫助遭受欺凌的朋友才會捲入事件。金佳覽在沉寂一段時間後，於2024年順利考入建國大學媒體演技學系，專心攻讀戲劇。今年3月起，金佳覽開設了個人影音頻道，持續上傳演技練習的紀錄影片與大眾交流，如今成功與擁有李枖原、河錫辰等知名演員的Management Koo簽約，正式邁出轉型演員的第一步。