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IG、Threads一堆帳號被停權！政要不分藍綠白都受害

▲今（16）日上午11點半，陳水扁的帳號也已經恢復，再度貼出梗圖「祖克柏憑什麼沒收我的脆！」（圖／Threads@陳水扁）

▲台灣轉播單位愛爾達體育台的社群IG/Threads也慘遭毒手，今（16）日官方無奈在臉書發文。（圖／愛爾達體育台臉書）

哪些人Threads被封鎖了？驚人名單一次看

🟡一度停權已恢復名單

🟡尚未恢復名單

帳號被誤鎖怎麼辦？Meta公布恢復完整步驟

使用者可能必須提供政府核發的身分證件以驗證身分

Meta旗下社群平台Threads與IG從昨（15）日開始爆發大量停權災情，而用戶最多的台灣更成為受災區，許多政治人物包含陳水扁、柯文哲、民眾黨團、媒體民視、愛爾達，以及網紅館長、實況主羅傑等人也都因此遭到停權。對此，Meta發布聲明表示，這是因一項技術錯誤，，正積極處理並儘速修復中。《NOWNEWS》今日新聞也整理出這一波受害名單以及恢復帳號的方式。社群平台Threads近日爆出大規模停權災情，許多政治人物和網紅都受害，包括在網路上非常活躍的前總統陳水扁，自嘲「連子彈都中過了，停權算什麼呢」，今（16）日數發部接獲大量陳情，立刻啟動調查，Meta公司則回應表示，是因為技術錯誤，導致許多帳號被誤判為「13歲以下」的使用者，目前正積極處理，並承諾會盡快恢復。這波停權災情受災戶名單藍綠白都有，包括議員黃瓊慧、立委陳玉珍、民眾黨創黨主席柯文哲，還有許多網紅名嘴，像是八炯、館長，前立委陳柏惟也自嘲，被Meta封鎖帳號的理由是前總統陳水扁一早起床，先用兒子陳致中的帳號發梗圖，大喊「祖克柏還我脆」，平時在Threads平台上非常活躍的他，帳號突然被Ban了，於是向粉絲喊話：「阿扁沒事，很快就可以恢復，再回到海巡送梗圖」，更自嘲「子彈都中過了，中這種算什麼呢」。到了今（16）日上午11點半，陳水扁的帳號也已經恢復，再度貼出梗圖「祖克柏憑什麼沒收我的脆！」此外，正值世界盃足球賽期間，台灣轉播單位愛爾達體育台的社群IG／Threads也慘遭毒手，今（16）日官方無奈在臉書上發文：「沒有未滿13歲，申訴祖克柏出來打球。本台IG/Threads暫時先休息一下。」這次Meta發生大量停權災情，也讓社群平台作為政要、網紅發聲管道的重要性不言而喻。雖然Meta在這一次聲明中，聲稱只有少數帳號被誤判為未滿13歲使用者而遭到禁用，但光是台灣具有知名度的網紅、政要名單帳面上看起來就非常豪華，災情可以說十分慘重，本次停權重點名人名單如下：議員黃瓊慧、民眾黨創黨主席柯文哲、前總統陳水扁八炯、前立委陳柏惟、Eason蕭政銘民視立委陳玉珍、國民黨團館長、羅傑愛爾達體育家族Meta現行政策明定，所有使用者必須年滿13歲才可以使用旗下平台。Meta也內建「青少年帳號」保護機制，會自動限制誰可以聯繫青少年，以及青少年能瀏覽的內容。Meta表示，目前設有申訴管道，若確認帳號遭遇錯誤移除，將會予以恢復。在檢視過程中，；若經檢視判定為錯誤移除，Meta就會恢復該帳號。