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▲蔡黃汝（右）跟一粒（左）有姐妹臉。（圖／翻攝自YouTube 飢餓遊戲）

▲蔡黃汝38歲長這樣真的太不合理。（圖／翻攝自IG@fafa19871115）

▲蔡黃汝的模樣和以前幾乎一樣。（圖／翻攝自IG@fafa19871115）

在啦啦隊當道的時代，許多韓國女神都來台發展，像是李多慧、李珠珢、李雅英、南珉貞等等，人氣都比台灣啦啦隊女孩還要高，有網友翻出16年前「豆花妹」蔡黃汝剛出道時的嫩照，零修圖美貌讓眾人吃驚，直呼這如果放在現在，加入啦啦隊一定能和這些韓援一拚顏值。網友在Threads上分享2010年豆花妹的嫩照，當時22歲的她才剛出道，還流行厚厚的旁分瀏海，也不流行修圖、美肌，一雙水靈大眼睛馬上擄獲一票粉絲的心，加上甜蜜的笑容，立刻讓她成為新生代宅男女神。網友就說，豆花妹的顏值，若放在今天的啦啦隊，肯定能和李珠珢一拚。事實上，豆花妹2年前曾在《飢餓遊戲》中和許多啦啦隊女孩同框，王傳一說她跟一粒長得有點像，兩人站在一起還真有點姐妹臉，而實際上她們竟然相差12歲，不少網友也討論起，「當年就有人說她是沒去韓國的周子瑜」、「那集要捧一粒，結果站一起完全被碾壓」、「第一代表特女神」、「老實說她到現在還是很正」、「現在顏值還是很頂」。蔡黃汝2008年因在台灣故事館打工賣豆花，超高顏值受到關注因而在網路上爆紅，先後參加了《大學生了沒》、《我猜我猜我猜猜猜》的超人氣店花單元，通告、戲劇邀約接不完，接替了郭書瑤成為新一代宅男女神。有趣的是，當時DELL電腦標錯價引來消費者不滿，揚言要快閃抗議，結果蔡黃汝剛好在電腦展上擔任該品牌Show Girl，馬上讓消費者氣消，成功挽救品牌形象。蔡黃汝不只漂亮、會主持，戲也演得非常好，在《鑑識英雄》、《1989一念間》、《我的愛情不平凡》、《無罪推定》等都能看到她的演技。