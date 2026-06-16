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台北股市今（16）日開盤上漲103.09點、來到45500.08點，站上45000點，雖然早盤一度翻黑，但隨後電子股出面撐盤，最後一盤買盤挹注之下，終場上漲412.2點或0.91%，收在今日最高點45809.19點，成交量為1.19兆元。中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲1.96點、來到431.33點，最高來到436.66點，終場上漲0.89點或0.21%，收在430.26點，成交量為2638.98億元。今日個股成交量排行榜前五名為：華邦電、力積電、聯電、友達、南亞科；個股成交值排行榜前五名為：國巨*、南亞科、台積電、華邦電、聯發科。權值股多數走高，權王台積電以平盤價2375元開出後走跌，但午盤過後有買單挹注，最後一盤更是買單挹注之下，終場上25漲元或1.05%，收在今日最高價2400元；聯發科開盤上漲80元、來到4550元，盤中最高來到4565元，終場上漲90元或2.01%，收在4560元；台達電開盤上漲55元、來到2265元，盤中最高來到2265元，終場上漲20元或0.9%，收在2230元。被動元件族群買盤熱絡，指標股國巨*盤中挑戰1000元大關，續創分拆後新高，帶動族群表現強勢。大毅、華新科、光頡、華容及雷科同步攻上漲停，蜜望實漲幅超過4%。不過部分個股出現獲利了結賣壓，立隆電重挫至跌停347.5元，立敦、鈺邦、興勤跌幅超過9%，年程跌逾8%，艾華與天二科技則下跌逾7%。PCB族群方面，個股表現分歧。博智勁揚逾7%，鉅橡漲逾6%，臻鼎-KY、健鼎上漲超過5%，南電漲逾4%，台燿與欣興也有2%以上漲幅；但亞電重挫逾8%，聯致跌逾6%，旭軟、邑昇、嘉聯益、敬鵬及騰輝電子-KY跌幅皆超過5%。記憶體族群則全面走強，南亞科大漲逾6%，旺宏上漲超過4%，華邦電漲幅逾3%。此外，光電族群成為盤面焦點，類股指數終場大漲逾3%。受惠於大立光（3008）股東會後市場看好後市，加上CPO題材發酵，大立光連續兩個交易日亮燈漲停，股價衝上4860元，帶動佳凌、今國光、中揚光攻上漲停，揚明光漲逾8%，茂林-KY也有超過7%的漲幅。