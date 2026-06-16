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▲2026年世界盃正式開戰。（圖／翻攝自FIFA官網）

2026世界盃6/16伊朗VS紐西蘭基本資訊

阿根廷VS阿爾及利亞戰力焦點分析

▲作為卡達世界盃冠軍，阿根廷本屆劍指衛冕，整體氣勢仍在高點。（圖／美聯社／達志影像）

▲阿爾及利亞老將隊長馬赫雷斯（Riyad Mahrez）（右），本屆預計仍是頭號攻堅主力。（圖／美聯社／達志影像）

阿根廷VS阿爾及利亞歷史對戰與關鍵數據

阿根廷VS阿爾及利亞預計先發名單與傷兵名單

阿根廷VS阿爾及利亞之戰亮點與結果預測

2026世界盃阿根廷國家隊球員名單

2026世界盃阿爾及利亞國家隊球員名單

2026世界盃J組賽程表

比賽日期 比賽時間 對戰組合 6月17日 09:00 阿根廷 vs 阿爾及利亞 6月17日 12:00 奧地利 vs 約旦 6月23日 01:00 阿根廷 vs 奧地利 6月23日 11:00 約旦 vs 阿爾及利亞 6月28日 10:00 阿爾及利亞 vs 奧地利 6月28日 10:00 約旦 vs 阿根廷

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年世界盃J組小組賽明（16）日迎來焦點大戰，由梅西（Lionel Messi）領軍的衛冕軍阿根廷，交手非洲強權阿爾及利亞，兩隊將在美國堪薩斯城體育場正面交鋒。阿根廷繼卡達世界盃與美洲杯奪下雙料冠軍後，近況維持在高檔，阿爾及利亞則是2014年以來首次重返世界盃正賽，但在競爭激烈的非洲資格賽中，他們踢出8勝1平1敗成績，實力不容小覷。《NOWNEWS》為讀者整理2026年世界盃阿根廷VS阿爾及利亞的戰力分析、預測先發名單及轉播資訊懶人包。比賽對戰：阿根廷VS阿爾及利亞比賽時間：2026年6月17日上午9：00比賽地點：美國堪薩斯城體育場作為卡達世界盃冠軍，由斯卡洛尼（Lionel Scaloni）率領的藍白軍團正處於極佳的巔峰狀態，目前帶著各項賽事7連勝（包括連續3場零封對手）的氣勢進入正賽。即將年滿39歲的球王梅西將創紀錄地迎來個人第6次世界盃正賽之旅。他在上一場熱身賽中替補登場調整狀態，此役預計與迪保羅（Rodrigo De Paul）、麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）等奪冠功臣一同重回先發。除了梅西坐鎮，鋒線上的勞塔羅·馬丁尼茲（Lautaro Martínez）進球運正佳。阿根廷在南美區資格賽以12勝2平4敗、總積分38分第一名姿態昂首突圍，無論是整體大賽經驗、戰術默契還是球星的個人能力，皆高出對手一籌。這是阿爾及利亞自2014年以來首次重返世界盃決賽圈，他們在非洲區資格賽G組中以8勝1平1敗、總積分25分強勢表現，獲得小組第一晉級。阿爾及利亞由新帥弗拉迪米爾·佩特科維奇（Vladimir Petković）領軍，2026年交出4勝1平1敗亮眼成績單。隊中擁有大賽經驗豐富的老將隊長馬赫雷斯（Riyad Mahrez）、後衛曼迪（Aissa Mandi），陣中不少球員具備歐陸頂級聯賽的對抗實力。阿爾及利亞兼具非洲球隊的身體爆發力與北非細膩的傳導技術。面對實力強勁的阿根廷，預期他們將築起穩固的中後場防線，並利用對手壓上後的空間，通過防守反擊和邊路突破尋求爆冷機會。兩隊在歷史上僅有過一次交鋒，那是遠在2007年的國際友誼賽，當時阿根廷以4：3險勝，值得一提的是，那場比賽梅西完成他在國家隊生涯的第一次「梅開二度」。本場將是雙方在正式國際大賽（世界盃）的首次交鋒。阿根廷國家隊（陣型：4-3-3 或 4-4-2）總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）預計將派出最核心的奪冠班底，搭配部分因應傷兵調整的後防人選。守門員：達米安·馬丁尼茲（Emiliano Martínez）後衛：莫利納（Nahuel Molina）、奧塔門迪（Nicolás Otamendi）、利桑德羅·馬丁尼茲（Lisandro Martínez）、法昆多·麥地那（Facundo Medina）中場：迪保羅（Rodrigo De Paul）、恩佐·費南德茲（Enzo Fernández）、麥卡利斯特（Alexis Mac Allister）前鋒：提亞高·阿爾馬達（Thiago Almada）、勞塔羅·馬丁尼茲（Lautaro Martínez）、梅西（Lionel Messi，隊長）阿爾及利亞國家隊（陣型：4-3-3）總教練佩特科維奇（Vladimir Petković）預計將排出攻守均衡的陣容，依靠邊路的爆發力以及馬赫雷斯的組織核心尋求反擊。守門員：盧卡·席丹（Luca Zidane）後衛：拉菲克·貝爾加利（Rafik Belghali）、艾薩·曼迪（Aissa Mandi）、賈烏恩·哈賈姆（Jaouen Hadjam）、賴恩·艾特-努里（Rayan Aït-Nouri）中場：納比爾·本塔萊布（Nabil Bentaleb）、希查姆·布道伊（Hicham Boudaoui）、法利斯·查伊比（Fares Chaibi）前鋒：穆罕默德·阿穆拉（Mohammed Amoura）、阿明·古伊里（Amine Gouiri）、利雅德·馬赫雷斯（Riyad Mahrez，隊長）1. 梅西「第六舞」與歷史性的 200 場里程碑即將年滿 39 歲的球王梅西（Lionel Messi）將在這場比賽正式開啟創紀錄的第六次世界盃之旅。同時，這也預計是他為阿根廷國家隊出戰的第 200 場國際正賽。在擺脫先前的輕微退筋不適後，梅西已全面恢復先發狀態，他的表現將完全主導藍白軍團的進攻流暢度。2. 阿根廷完美的「抗非紀錄」在世界盃歷史上，阿根廷面對非洲足協（CAF）的球隊擁有絕對的統治力，目前保持著 6 戰全勝 的傲人紀錄。總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）將尋求延續這一不敗神話，為三連冠（世界盃-美洲盃-世界盃）的歷史偉業打下穩固基礎。3. 矛盾大對決：阿根廷的鐵血防線阿根廷近期在各項賽事中豪取 7 連勝，更令人驚嘆的是，他們在這 7 場比賽中僅僅丟失了 1 個球，並完成了 6 次零封。由羅米洛（Cristian Romero）和奧塔門迪（Nicolás Otamendi）組成的中後衛組合，將直接對抗阿爾及利亞由老將隊長馬赫雷斯（Riyad Mahrez）策動的高速反擊。4. 阿爾及利亞的左路防守隱憂阿爾及利亞本次重返世界盃雖然帶著不俗的熱身賽狀態（曾戰勝荷蘭、烏拉圭等強敵），但他們的主力左後衛本瑟拜尼（Ramy Bensebaini）因腳踝受傷確定缺陣。這導致他們的左路防線暴露巨大空檔，這很可能成為梅西與莫利納（Nahuel Molina）在右路連線進攻的重大突破口。各大國際主流體育機構與數據分析模型皆給予衛冕冠軍阿根廷壓倒性的支持，阿根廷勝率賠率低至1.36，而阿爾及利亞勝率高達9.00。反映出兩隊在陣容深度、戰術成熟度與大賽經驗的明顯差距。守門員（Goalkeepers - 3人）迪布·馬丁尼茲（Emiliano Martínez）阿斯頓維拉（英超）魯利（Gerónimo Rulli）馬賽（法甲）穆索（Juan Musso）馬德里競技（西甲）後衛（Defenders - 8人）莫利納（Nahuel Molina）馬德里競技（西甲）蒙鐵爾（Gonzalo Montiel）河床（阿甲）克里斯蒂安·羅梅羅（Cristian Romero）托特納姆熱刺（英超）奧塔門迪（Nicolás Otamendi）本菲卡（葡超）利桑德羅·馬丁尼茲（Lisandro Martínez）曼聯（英超）塔利亞菲科（Nicolás Tagliafico）里昂（法甲）巴萊爾迪（Leonardo Balerdi）馬賽（法甲）法昆多·梅迪納（Facundo Medina）馬賽（法甲）中場（Midfielders - 7人）迪保羅（Rodrigo De Paul）邁阿密國際（MLS）恩佐·費南德茲（Enzo Fernández）切爾西（英超）麥克阿利斯特（Alexis Mac Allister）利物浦（英超）洛塞爾索（Giovani Lo Celso）貝蒂斯（西甲）帕雷德斯（Leandro Paredes）博卡青年（阿甲）帕拉西奧斯（Exequiel Palacios）勒沃庫森（德甲）巴爾科（Valentín Barco）史特拉斯堡（法甲）前鋒（Forwards - 8人）里奧內爾·梅西（Lionel Messi）邁阿密國際（MLS）朱利安·阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）馬德里競技（西甲）勞塔羅·馬丁尼茲（Lautaro Martínez）國際米蘭（義甲）提亞高·阿爾馬達（Thiago Almada）里昂（法甲）尼可拉斯·岡薩雷斯（Nicolás González）馬德里競技（西甲）尼科·帕斯（Nico Paz）科莫（義甲）朱利安諾·西蒙尼（Giuliano Simeone）馬德里競技（西甲）弗拉科·洛佩斯（José Manuel "Flaco" López）帕梅拉斯（巴甲）守門員（Goalkeepers - 3人）梅爾文·馬斯蒂爾（Melvin Mastil）洛桑體育（瑞士超）烏薩馬·班博特（Oussama Benbot）阿爾及爾美國人（阿爾及利亞甲）盧卡·席丹（Luca Zidane）格拉納達（西乙）後衛（Defenders - 9人）艾薩·曼迪（Aïssa Mandi）里爾（法甲）阿什拉夫·阿巴達（Achref Abada）阿爾及爾美國人（阿爾及利亞甲）穆罕默德·圖蓋（Mohamed Tougai）突尼斯希望（突尼西亞超）濟內丁·貝拉伊德（Zineddine Belaïd）卡比利（阿爾及利亞甲）賈烏恩·哈賈姆（Jaouen Hadjam）年輕人（瑞士超）賴恩·艾特-努里（Rayan Aït-Nouri）曼城（英超）拉菲克·貝爾加利（Rafik Belghali）維羅納（義甲）拉米·本瑟拜尼（Ramy Bensebaini）多特蒙德（德甲）薩米爾·謝爾吉（Samir Chergui）巴黎FC（法乙）中場（Midfielders - 7人）拉米茲·澤魯基（Ramiz Zerrouki）飛燕諾（荷甲）胡塞姆·奧瓦爾（Houssem Aouar）吉達聯合（沙地職）法利斯·查伊比（Farès Chaïbi）法蘭克福（德甲）希查姆·布道伊（Hicham Boudaoui）尼斯（法甲）納比爾·本塔萊布（Nabil Bentaleb）里爾（法甲）伊布拉希姆·馬扎（Ibrahim Maza）勒沃庫森（德甲）雅辛·蒂特拉維（Yacine Titraoui）沙勒羅瓦（比甲）前鋒（Forwards - 7人）利雅德·馬赫雷斯（Riyad Mahrez，隊長）吉達國民（沙地職）阿明·古伊里（Amine Gouiri）馬賽（法甲）阿尼斯·哈吉·穆薩（Anis Hadj Moussa）飛燕諾（荷甲）納迪爾·本布阿里（Nadhir Benbouali）哲爾（匈甲）穆罕默德·阿穆拉（Mohamed Amoura）狼堡（德乙）阿迪爾·布爾比納（Adil Boulbina）杜海勒（卡達星級聯賽）法利斯·熱熱米斯（Fares Ghedjemis）弗羅西諾內（義乙）