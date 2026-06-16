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2026年世界盃A組賽事即將迎來關鍵的小組龍頭爭霸戰，首輪分別取勝的韓國隊與地主墨西哥隊，將在瓜達拉哈拉體育場展開正面對決，勝者有機會提前鎖定淘汰賽門票。然而，這場大戰開踢前，場外先引爆了一場口水戰。今（16）日韓國知名媒體《Spotv News》前線記者朴大成，從主辦國之一的墨西哥發回報導。他走訪當地街頭訪問時，驚覺熱愛足球的墨西哥民眾竟然「完全不認識」韓國陣中的頭號巨星孫興慜。報導指出，墨西哥當地的足球狂熱已達巔峰，哈利斯科州政府甚至宣布在韓墨大戰當天「全州停課」，號召全民為國家隊集氣，誓要在主場拿下兩連勝。在如此濃厚的足球氛圍下，韓國記者在當地的球迷嘉年華廣場餐廳訪問了一位名叫巴勃羅的店員。當被問到兩隊的對決預測時，巴勃羅自信表示：「不好意思，我覺得墨西哥會2：0完勝。」記者隨即追問他是否知道韓國有什麼知名球星？巴勃羅卻連連擺手，表示一無所知。記者見狀立刻拿出手機，秀出照片極力介紹：「韓國隊有孫興慜。他曾效力英超熱刺，還是史上首位拿下英超金靴的亞洲球員，現在也在美職聯踢球。」不料巴勃羅聽完依舊一臉茫然，冷淡回應：「我知道熱刺，但這個人我完全沒印象。」不死心的韓國記者，為了喚醒對方的記憶，甚至翻出了8年前的故事。記者提醒他：「2018年俄羅斯世界盃，雖然墨西哥2：1贏了韓國，但後來是因為韓國爆冷擊敗德國，墨西哥才驚險晉級16強的。而當年在那場比賽攻破墨西哥球門的，就是孫興慜。」面對記者窮追不捨的「提醒」，巴勃羅大叔最後也只是淡淡地回了一句：「喔，原來是他啊。」反觀，巴勃羅對本國球星如數家珍，驕傲地向記者炫耀：「我們有希門尼斯（Raúl Jiménez），還有家喻戶曉的『小豌豆』埃爾南德斯（Chicharito）、貝拉（Carlos Vela）。」這番冷淡的互動讓韓國記者在報導中質疑：「真的無法分辨他是真的不認識孫興慜，還是因為大戰在即，故意裝作一無所知來打擊我軍士氣。」首輪對陣捷克出戰68分鐘、全面盤活韓國進攻線的隊長孫興慜，預計將在下一場比賽繼續披掛上陣。韓媒最後也向地主嗆聲，直言只要孫興慜在接下來的韓墨大戰中撕裂對手防線、斬獲進球，到時候墨西哥民眾一定會被迫牢牢記住這位亞洲球王的名字。