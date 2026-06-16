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感染日本腦炎多無明顯症狀 疾管署：嚴重恐意識改變、死亡

疾管署今（16）日公布國內新增1例日本腦炎確定病例，為花蓮縣花蓮市未滿1歲女嬰，尚未達日本腦炎疫苗接種年齡，無國內外旅遊史及先天疾病史，5月下旬出現發燒及嗜睡症狀至急診就醫並住院治療，經醫院通報日本腦炎，為列入法定傳染病以來，年紀最小個案。疾管署防疫醫師林詠青提到，個案是5月下旬出現發燒、嗜睡，到急診就醫收住加護病房，住院期間患者持續有高燒及癲癇性抽搐等症狀，經過腦部檢查，醫師研判有急性瀰漫性腦脊髓炎，無法排除日本腦炎，因醫師警覺性相當高，經醫院通報日本腦炎及採檢確診，目前住院近3週，仍在加護病房治療中。林詠青指出，因同住家人均無疑似症狀，住家附近並無典型豬舍等，其中病患本身疑似有蚊蟲叮咬痕跡，但無法確認時間，同住家人也沒有腦炎情況，感染源有待釐清。衛生單位已針對發病前活動史相關環境之風險進行調查評估，並執行相關防治工作以及加強對當地民眾之衛教宣導。根據疾管署監測資料顯示，國內今年累計2例確定病例，台灣每年5至10月為日本腦炎流行季，其中6至7月為流行高峰，2022至2025年全國同期確定病例數分別為4、7、10及3例，以40歲以上成人較多，惟各年齡層都有感染風險，提醒民眾應提高警覺，不可掉以輕心。疾管署副署長曾淑慧說，台灣傳播日本腦炎的病媒蚊以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。大部分的人感染日本腦炎無明顯症狀，有症狀者會有頭痛、發燒等症狀，嚴重則可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力等，甚至昏迷或死亡。曾淑慧提醒，民眾儘量避免於清晨或傍晚等病媒蚊活動時段，於豬舍、其他動物畜舍等病媒蚊高風險場所活動，如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR3535)成分的防蚊藥劑。疾管署呼籲，預防日本腦炎最有效的方法為接種日本腦炎疫苗，我國幼兒常規接種時程為出生滿15個月接種第1劑，間隔12個月接種第2劑，提醒民眾應按時帶家中適齡幼兒至各地衛生所或合約院所接種日本腦炎疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。此外，住家或活動地鄰近豬舍、水稻田等高風險環境的民眾應落實防蚊措施，如自覺有感染風險的成人，可前往旅遊醫學門診評估自費接種日本腦炎疫苗。