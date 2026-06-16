一年一度端午佳節將至，知名主持人于美人近日無私分享，只要在端午節前一晚將熱涼水各半的陰陽水放在床頭，隔天凌晨5到7點之間喝下，以及穿上大地色系的衣服，今年下半年就會「生金」，相關影片吸引超過5萬人瀏覽、按讚及8千多人轉發。
丙午年如何生金 于美人：做好兩件自我暗示
日前，于美人在粉專上傳一則短片，內容說道今年是丙午年，依照五行和天干地支的運行原理是「火加火等於火大」，火大就是情緒容易波動，世界也容易發生大事情，加上今年又是赤馬年，因此如何做好兩件自我暗示的方法很重要。
于美人表示，第一件事是6月18日端午節前一天晚上，準備一個300 cc的杯子，先倒入150 cc熱水，再倒入150 cc涼水，接著把這杯陰陽水放在床頭，6月19日端午節當天的卯時（即凌晨5到7點太陽剛出來時）喝下那杯水，第二件事是穿上大地色系的衣服，完成這兩件事「土才可以生金」。
陰陽水多喝沒有用 于美人提醒不要貪心
最後，于美人強調陰陽水不用喝多，「不要貪心，喝多也沒用，這整個過程有一個原理原則，自我暗示的力量很重要，要相信妳自己！」另補充所謂大地色如黃色、米白色、駝色、卡其色、灰棕色、泥土褐、巧克力色、赤土色、土黃色都可以，而人在國外以當地時間為準即可。
于美人的影片引發大批網友熱議，「參考看看」、「清楚明瞭！美人姐實在是太有智慧啦」、「好希望老師開線上課程」、「感恩美人姐對中華文化的傳承！」
于美人臉書
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于美人表示，第一件事是6月18日端午節前一天晚上，準備一個300 cc的杯子，先倒入150 cc熱水，再倒入150 cc涼水，接著把這杯陰陽水放在床頭，6月19日端午節當天的卯時（即凌晨5到7點太陽剛出來時）喝下那杯水，第二件事是穿上大地色系的衣服，完成這兩件事「土才可以生金」。
最後，于美人強調陰陽水不用喝多，「不要貪心，喝多也沒用，這整個過程有一個原理原則，自我暗示的力量很重要，要相信妳自己！」另補充所謂大地色如黃色、米白色、駝色、卡其色、灰棕色、泥土褐、巧克力色、赤土色、土黃色都可以，而人在國外以當地時間為準即可。
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