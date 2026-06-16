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▲63歲關之琳在中國出席活動，外表引起討論，有人稱她凍齡，也有人表示她的臉都沒什麼表情，難掩醫美的痕跡。（圖／翻攝自休休抓龍頭No1微博）

▲關之琳（左）年輕時極為嬌美，曾與何家勁（右）幾度演情侶，何家勁多年後仍覺得關之琳是演藝圈最美的女星之一。（圖／翻攝自YouTube）

香港影壇大美人關之琳，雖然63歲、早已淡出大銀幕，卻仍是各地活動喜愛邀請的知名影星，日前她在中國的一個商業活動場出現，腳踩快10公分的高跟鞋，氣色與狀態完全不像年逾花甲，照例有粉絲大讚她保養得宜。不過這次另有一批人感覺她的顏值再起變化，仔細看似乎充滿醫美痕跡，感嘆她跟以前長得不太一樣了，拋出大哉問：年過60的女明星，到底該自然老去，還是靠醫美維持凍齡狀態?一般人都會想要抓住青春的尾巴，更不用說漂亮了一輩子的關之琳，她近年還是很常在活動上亮相，觀眾對於她的外表保養並不會太沒有印象，然而過去她還常被讚「狀況特佳」，或是「凍齡」，近日的公開活動卻有網友認為她的臉部僵硬、兩頰蘋果肌異常突出，顯得沒什麼表情，表示：「之前她出鏡都不是這個樣子。」對她現在的模樣感慨不已。關之琳過去在演藝界就以美貌著稱，雖然拍片時敬業精神好、也不太爭戲分或搶排名，演技始終沒有特別受到肯定，一直到淡出之前，曾經接了1、2部想證明自己實力的影片，反應也都還好，倒是她的投資頭腦與眼光都不錯，過去除了買房就是收集珠寶，幾年前拍賣總價約近4億台幣的收藏，最後成交總額約在台幣14億餘，一下子賺了兩倍多。也因此她還是能繼續國著養尊處優的生活，曾透露曾自己的錢花到下輩子都可以，當然亦有經濟實力透過醫美來維持外表。她並沒承認是否真的動了醫美，就算有也是個人自由，但網友也許更傾向見到她自然、優雅的老去，而不要醫美手術過多，反而破壞最真實的美。