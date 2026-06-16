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由金武烈、李星民、秦基周、表志勳主演的韓劇《鐵拳教育》，本月初在Netflix正式上線後，瞬間衝上熱播榜第一名。在第十集中，男主角金武烈對戰大魔王趙圭哲時，遭到對方舉刀狂刺超多下，沒想到身受重傷的他居然還可以站起來走路，讓許多網友好奇「現實世界中，人受刀傷、槍傷後真的還能站著嗎？」沒想到吸引來前總統陳水扁親自回應，表示如果攻擊沒有打中要害，確實是可以忍痛站起來走去醫院的。《鐵拳教育》第十集中，金武烈深入校園中和大魔王趙圭哲對質，卻遭到對方舉著刀往腹部刺了許多刀，沒想到受重傷的他竟然還能夠站起來走路，甚至可以跟身邊的人聊天，讓許多網友開始好奇，「到底人類腹部中槍或被利刃穿刺後，真的還可以繼續行動嗎？」想不到這樣的問題，吸引到了前總統陳水扁本人親自回應，「腹部中槍有很多不同態樣。李昌鈺博士告訴阿扁土製炸彈，如果打到肚子裡面，一定引發腹膜炎而死掉。阿扁的槍傷長11公分，寬/深各2公分，清創也證實沒有打進肚子，雖然痛如針刺，還能忍痛走進急診室進行縫合手術。」透露自己在319槍擊案中，雖然受到了巨大的傷害，但只要沒有打中要害，確實是可以站起來繼續走幾步路的。而留言區也有緊急救護員出面回應，透露自己真的急救過槍傷病患，「沒見過還能自由行動的，不管打到什麼地方。」不過這句話的前提下，是在子彈真的有打進身體造成致命傷的狀態，若是被子彈擦傷的人，沒有造成嚴重傷害的狀況下，堅強的人是可以正常行走的。319槍擊事件發生於2004年3月19日、總統大選前一天，總統候選人陳水扁與副總統候選人呂秀蓮在台南車隊掃街時遭不明人士開槍，呂秀蓮膝蓋受傷；陳水扁則被流彈擦過腹部，兩人均受輕傷送醫。槍擊結果經過調查後，被認定為兇手是已經自殺的陳義雄，而本案隔日，陳水扁、呂秀蓮以3萬票的些微差距贏得了該屆總統大選。