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▲陸軍軍官學校舉行建校102週年校慶，學生以整齊步伐通過司令臺。（圖／記者莊全成攝，2026.06.16）

▲陸軍司令呂坤修主持校慶典禮，校閱地面部隊，勉勵官校師生賡續傳承黃埔精神。（圖／記者莊全成攝，2026.06.16）

▲特戰指揮部官兵進行戰術操演，扎實訓練成果與高昂士氣，贏得現場熱烈掌聲。（圖／記者莊全成攝，2026.06.16）

▲M1A2T戰車首度於南部公開展示，吸引大批民眾駐足參觀，成為校慶裝備陳展焦點。（圖／記者莊全成攝，2026.06.16）

▲海馬士多管火箭系統首度在南部亮相，展現國軍建軍備戰與遠距精準打擊能力。 （圖／記者莊全成攝，2026.06.16）



▲展示ALTiUS 600無人機、目獲型無人機、戰術一型及二型無人機。 （圖／記者莊全成攝，2026.06.16）

陸軍軍官學校今（16）日舉行建校102週年校慶，以「承繼榮光，永續新猷」為主題，舉辦閱兵分列及校慶典禮，由陸軍上將司令呂坤修主持，校友、學生家屬及各界貴賓齊聚，共同見證官校百年薪傳的重要時刻，展現軍官養成教育成果與黃埔精神的深厚底蘊。典禮中，呂坤修首先校閱地面部隊，隨後由官校軍樂隊揭開分列式序幕，國旗隊、校旗隊及實習幹部依序進場，引領學生組成8個閱兵連，以整齊劃一的步伐、昂揚的精神接受校閱，充分展現陸軍官校學生平日扎實訓練成果與高昂士氣，贏得現場熱烈掌聲。今年校慶邀請歷任校長、傑出校友、滿40、50、60年的正35、45及55期校友共450人返校共襄盛舉，並有民意代表、地方仕紳、里長、周邊學校校長及學生家屬到場觀禮，美國在台協會高雄分處處長張子霖亦應邀出席，場面隆重熱烈。典禮期間，校友與家屬揮舞國旗，高喊「陸軍官校生日快樂」、「加油」，展現對母校及國軍的支持。此外，校慶同步舉辦國軍新式裝備展示，吸引大批民眾參觀。其中最受矚目的包括M1A2T戰車及海馬士多管火箭系統首度在南部公開亮相，另展示ALTiUS 600無人機、目獲型無人機、戰術一型及二型無人機、特戰突擊車、拖式飛彈車、復仇者飛彈車、通信干擾系統車、偵蒐系統車、陸射二劍飛彈、雷霆2000多管火箭系統，以及CM32、CM33、CM34八輪甲車等國軍新式主力裝備，完整呈現建軍備戰成果與現代化戰力。司令呂坤修表示，建校102週年校慶不僅是回顧建校歷程、傳承黃埔精神的重要時刻，也藉由校友返校、軍民交流及裝備展示，深化全民國防理念，持續培育兼具品德、專業與領導能力的優秀軍事人才，為國軍建軍備戰奠定堅實基礎。