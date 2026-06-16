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邱建富評估排第二有機會 直言藍綠對手「不夠強」

強調類初選程序公開透明 陳素月回應「我會更強」

前彰化市長邱建富今天正式宣布將以無黨籍身分投入彰化縣長選舉。他分析目前選情，認為民進黨提名的陳素月「沒那麼強」，國民黨的魏平政面臨民調難以拉抬的困境，加上人口集中的北彰化尚未出現具代表性的候選人，在三腳督局勢下，自己有機會成為第二名，進而挑戰勝選。陳素月表示虛心領受，強調「我會讓自己更強」。邱建富本月9日前往民進黨彰化縣黨部遞交退黨申請書，今（16）日召開記者會，正式宣布參選縣長。面對外界關注其是否將牽動藍綠版圖，他表示，經過評估後認為自己可分別爭取藍、綠陣營各約25%的選票，以及65%中間選民支持。過去彰化縣長選舉若由藍綠兩強對決，通常約32萬票才能當選；若形成三腳督局面，約25萬票便有機會勝出。他認為自己具備跨越門檻的實力與條件。談及三腳督選情，邱建富表示，選戰發展到後期，選民往往會出現「棄第三保第二」的策略性投票行為。目前態勢對自己有利，「陳素月沒有那麼強、魏平政的民調起不來」。自己無論在政見、民調表現、個人條件或選民認同度上，都具備相當競爭力。除了個人條件外，自己還有知名度與區域代表性的優勢。他表示彰化市是自己的根據地，而「彰化市已經60年沒有出過縣長」，地方鄉親對此抱持高度期待。資料顯示，60年前出身彰化市的縣長為呂世明，雖然北彰化人口多，但其後歷任9位縣長，南彰化籍有6人，北彰化僅有周清玉、阮剛猛、王惠美3人。邱建富認為，彰化市長期缺乏縣長級政治代表人物，正是自己爭取選民認同的重要契機。面對邱建富點名「不夠強」，陳素月今天中午接受媒體人黃光芹網路節目《中午來開匯》專訪時表示虛心領受「我會讓自己更強，努力突破同溫層，取得中間選民的支持」，未來將透過北彰化的組織動員，進一步凝聚黨內力量。陳素月坦言，自己在北彰化相對較弱，但她認為選戰後期支持者終究會回歸政黨基本盤，民進黨提名的候選人仍具備整合優勢。她提醒邱建富別忘了「你的第一屆市長也是因三腳督勝選的」。至於邱建富質疑民進黨縣長提名「類初選」機制不公平，陳素月則強調，當初辦理民調前，4位參與角逐者均已確認相關細節並簽名同意，從來不存在黑箱作業的爭議。她表示，若事後對結果不認帳，「選民比較不認同」。