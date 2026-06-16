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▲命懸外牆！工人從30樓滑落敲窗求救遭無視（圖／截自抖音）

中國湖南長沙發生一起令人捏把冷汗的高空意外！一名外牆維修工人在30樓作業時，因安全繩未綁緊，整個人沿著外牆緩緩下滑，頂樓的同事渾然不知，工人在高空中孤立無援，只能一層一層敲窗求救——卻慘遭部分住戶冷血拒絕，驚險程度令網友看了直呼心跳加速。據了解，這名工人當天正在大樓30樓進行外牆維修作業，不料安全繩在施工過程中未能確實固定，導致身體開始沿外牆緩緩下滑。由於頂樓配合的同事未能即時察覺異狀，工人獨自懸掛在高空中，情況十分危急。更棘手的是，高空作業通常不方便攜帶手機，工人無法直接撥打求救電話，只能強忍恐懼，沿途敲打每一層樓的窗戶求救。然而令人心寒的是，途中數名在家的住戶，竟然對窗外求救的工人視若無睹，直接拒絕伸出援手，連撥打一通電話都不願意。就在情況危急之際，工人下滑至21樓時，腳踩住了冷氣機的室外機平台，終於暫時停下。這時，屋內一名女住戶聽到窗外傳來呼救聲，走進房間一看，發現一名工人大叔神情驚恐地蹲在冷氣機外機上，顫抖著說：「你能幫幫我嗎？」這名女住戶見狀立刻行動，第一時間撥打電話通知社區物業管理人員，並貼心地遞給工人一杯溫水，幫助他穩定情緒。物業管理人員接獲通知後迅速趕到現場，聯絡頂樓的同事將安全繩放下，工人最終順著安全繩安全落地，有驚無險。脫險後，工人不斷向這名女住戶道謝，女住戶也在確認工人平安無事後，才終於鬆了一口氣。這起事件的影片在中國社群平台瘋傳後，引發大批網友強烈反應。許多人對那些拒絕求救的住戶感到憤怒，紛紛留言批評太冷漠了。同時也有不少網友將矛頭指向頂樓的工作同事，批評其在高空作業過程中嚴重失職：「這種同事太不可靠了，高空作業怎麼能這麼不謹慎？」此次事件也再度引發外界對高空作業安全規範的關注，安全繩的確實固定與同事間的即時溝通協作，都是保障工人生命安全不可忽視的關鍵環節。