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▲114年7月底連日豪雨影響，霧峰區桐林里暗坑巷道路因邊坡滑動崩塌及路面破損(圖／水利局提供2026.6.16)

受去(114)年7月底連日豪雨影響，台中市霧峰區桐林里暗坑巷發生嚴重邊坡滑動與路面崩塌，導致交通一度中斷，嚴重衝擊當地居民通行與農產運輸。在台中市政府水利局全力趕工下，總經費約新臺幣1,600萬元的道路邊坡復建工程已於6月10日如期完工，全面恢復通車，不僅守護山區居民與農民的通行安全，更大幅提升了道路的防災韌性。暗坑巷為霧峰當地的關鍵農路，連結周邊果園與聚落，肩負居民日常往來及物產運輸的重任。災害發生之初，市長盧秀燕隨即於去年8月13日率隊親赴現場視察，除了慰勉第一線搶修人員，更強調該路段是當地的「農業經濟命脈」，指示市府團隊全力協助居民重回正常生活。水利局在第一時間便進場辦理緊急搶修，設置臨時便道以維持基本通行；隨後更積極向農業部爭取災後復建經費約1,600萬元，隨即啟動長期的邊坡加固與道路復建工程。水利局指出，本案復建工程於今（115）年1月開工，施工期間雖曾遭遇短延時強降雨襲擊、導致臨時便道局部受損，但工程團隊展現高效率持續趕辦，主體結構未受影響，最終如期高架化完工。本次工程修復路面總長約260公尺，核心改善項目包括：「施作加勁擋土牆」強化邊坡支撐力，有效降低豪雨期間坡面滑動與坍塌的風險。「重建路基與優化排水」依據現地條件重新配置排水系統，強化坡地逕流排放，減少雨水沖刷對路基的影響。水利局進一步說，近年受極端氣候影響，短延時強降雨發生頻率增加，山區道路面臨的災害風險也隨之提高。因此，市府在辦理災後復建時，更重視「防災減災」與「工程韌性」的提升。順利完工後，除了能保障居民日常通行與農業運輸效率，更能有效抵禦未來豪雨的考驗。未來水利局將持續推動山坡地防災與道路安全維護，全力守護市民的生命財產安全。