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羅廷瑋提召委改期 伍麗華：同意2天供排案運用審查預算

送羅廷瑋芒果歹勢黨團操作？伍麗華駁：延伸解讀、自圓其說

今年度總預算至今未審竣，民進黨團砲轟立法院教文委員會召委羅廷瑋不排案拖延預算審查，羅庭瑋秀出與自己助理的對話，收到民進黨召委伍麗華的芒果，助理稱「雙方合作有默契卻被黨團操作覺得拍謝」。對此伍麗華今（16）日表示，立委辦公室長期存在分享地方農作物的禮數，認為羅庭瑋助理回報的內容是延伸解讀、自圓其說，「使外界誤會，本人我有必要公開說明、還原事實、以正視聽」。對於羅廷瑋發文，伍麗華表示，關於委員會輪值與議程安排，原訂自己是5月11日至15日由擔任教育文化委員會輪值召委。但當時羅廷瑋辦公室向表達，因羅廷瑋需隨院長韓國瑜訪英法，希望協調該週議程安排。伍麗華說，起初對方提出，希望自己在11日安排考察，但因總預算已於4月21日付委審查，認為在預算尚未完成審查前，不宜優先安排考察行程。經雙方辦公室主任協調後，決定以互換輪值週方式處理，由羅廷瑋安排5月11日至15日議程，自己則改為安排5月18日至22日議程。伍麗華說明，事後又因5月13日至14日國民黨團安排全院委員會（總統彈劾案），羅廷瑋辦公室再次表示，若扣除這2日，後續排案及預算審查時程將承受較大時間壓力。基於希望各部會預算能儘速完成審查、降低委員會整體時程延宕，因此自將同意再將6月10日及11日兩日排案權交由羅廷瑋運用，以利完成其所負責部會（運動部、文化部、國科會、故宮）預算審查。關於送「送芒果拍謝」一事，伍麗華說，立法院辦公室之間長期存在分享地方農產品的禮數，自己辦公室平時收到各地鄉親贈送的季節性水果與農產，也會分享給其他委員辦公室、立法院公務同仁，甚至是外包單位如清潔人員。伍麗華表示，若以羅廷瑋辦公室助理回報給羅廷瑋的內部訊息，延伸解讀、自圓其說並加以公開，使外界誤會，自己必要公開說明、還原事實、以正視聽。強調公共事務可以討論、制度安排可以檢驗，但事實仍應回到完整脈絡與原始協調過程，避免片段資訊造成誤讀。