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韓國瑜、侯友宜都成「落跑市長」！籲蔣萬安深思2028

台北市榮獲2026年「李光耀世界城市獎」特別獎，市長蔣萬安也親自率團飛往新加坡領獎，其不僅在城市治理創下政績，對內政議題也積極表態，蔣萬安日前拋出「廢除監察院」主張，不免讓外界聯想是在釋出「參選總統」的訊號。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳分析，蔣萬安或許成了綠營最怕的藍軍大咖，「進可攻」的機率已經越來越高。鈕則勳表示，蔣萬安直攻2028總統大選或許仍有懸念，但原因也不難理解，其一是年底市長選舉順利連任當無問題，問題是若要競逐2028總統大位，明年6月中或許就得做決定；但是連任市長只上任半年多，就直攻總統，市民真的可能接受嗎？還真是個難題。「蔣帥自己或也會有心中跨不過的檻。」鈕則勳進一步說明，韓國瑜擔任高雄市長沒做滿一任、甚至連一年都沒有；侯友宜沒有做完兩任新北市長，就跳攻總統大位而敗北的殷鑒不遠。他直言，就算蔣萬安的產品力勝過禿子及漢子，但這一定會是綠營搶攻的關鍵點，蔣勢必仍得深思。接著，鈕則勳續指，蔣萬安和台中市長盧秀燕親如姊弟，盧最近動作積極，除了出國訪問外，對綠營攻擊的炮火也拉高，當然是強化了競逐2028的企圖心；雖然說競選的態勢與能否代表藍軍出戰，一定是形勢比人強，而蔣的總體能量現在也有和盧一較高下的機會，但蔣自己能不能跳脫感情包袱、勇敢承擔，或也是一個要討論的事。鈕則勳認為，蔣萬安的個人魅力與政治能量確實已經到達了一個高點，現今他或許也是綠營最怕的藍軍大咖，某程度應該也能跳脫韓國瑜、侯友宜競逐大位的限制。他也提醒，蔣萬安若要真的出戰，仍得看前面幾個前提要如何克服，但不論如何，現今內政與外交兼顧，已經呈現了他的戰略宏觀，不僅進可攻、退可守，而且進可攻的機率已經越來越高了。