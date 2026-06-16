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美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇隊於今（16）日主場迎戰坦帕灣光芒隊的比賽中，靠著37歲老將羅哈斯（Miguel Rojas）在7局下的代打致勝陽春砲，成功逆轉戰局，最終以4：3力克光芒，持續穩坐國聯西區龍頭寶座。道奇隊先發投手勞爾（Eric Lauer）開賽狀況不穩，首局即遭擊出2分全壘打，2局上又被對手以強迫取分戰術再丟1分，陷入0:3的落後劣勢。不過，道奇打線隨即在2局下展開反擊，貝茲（Mookie Betts）擊出二壘安打點燃攻勢，曼西（Max Muncy）再補上一支內野安打，緊接著塔克（Kyle Tucker）大發神威，將球轟出右外野大牆，以一發3分全壘打瞬間將比分扳平。塔克不僅進攻端表現亮眼，防守端同樣建功。2局上他在右外野發生關鍵守備，精準將球回傳本壘，阻止了光芒隊攻下超前分，為球隊守住平手局面。雙方比分僵持至7局下，道奇教練團決定啟用代打，派出37歲的資深老將羅哈斯上場。面對光芒後援投手馬茲（Steven Matz），羅哈斯鎖定第一球毫不猶豫出棒，擊出一發飛越左外野大牆的陽春全壘打，這支關鍵的致勝一擊，不僅成功突破僵局，也展現了老將在壓力之下的極高勝負感。道奇隨後啟用克萊恩（Will Klein）與維西亞（Alex Vesia）聯手止血，9局上再交由史考特（Tanner Scott）關門，在貝茲的精彩守備助陣下，成功守住1分領先，以4：3險勝光芒。備受關注的道奇首棒指定打擊大谷翔平，今日表現略顯低迷，全場4打數未擊出安打，並吞下2次三振。儘管個人數據欠佳，大谷翔平在比賽後段仍神情輕鬆，與隊友共同迎接這場關鍵勝利。道奇隊目前以46勝27敗的戰績，持續在西區保持領先地位。另一方面，小熊隊外野手「PCA」阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）今日在面對洛磯隊的比賽中表現神勇，達成生涯首次「完全打擊」（Cycle Hit），並在9局下幫助球隊上演逆轉再見勝，以5：4驚險擊敗對手。