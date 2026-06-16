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▲「桃園國際機場第三航站區主體航廈」工程，其中將大量採用自助報到比率，預計佔比達近五成。（圖／記者朱永強攝）

屋頂面積相當3座大巨蛋 整體經費逾1283億元

▲「桃園國際機場第三航站區主體航廈」工程。（圖／記者朱永強攝）

24座行李轉盤 14萬朵雲頂天花、進度4成

▲「桃園國際機場第三航站區主體航廈」工程，雲頂天花目前已經裝設4成。（圖／記者朱永強攝）

▲「桃園國際機場第三航站區主體航廈」工程將採通透設計，並將以多座大型電梯，減少手扶梯。（圖／記者朱永強攝）

華航長榮星宇優先進駐 主打北美東南亞航線

▲「桃園國際機場第三航站區主體航廈」工程。（圖／記者朱永強攝）

▲交通部長陳世凱視察「桃園國際機場第三航站區主體航廈」工程，圖中為交通部長陳世凱，左為機場公司董事長楊偉甫、右為機場公司總經理范孝倫。（圖／記者朱永強攝）

交通部長陳世凱今（16）日前往桃園機場第三航廈工區，視察主體進度。他指出，第三航廈出境大廳大幅增加自助報到櫃檯比例，有近半都會採用自助報到，並且搭配行李儲存器，讓旅客可以不必受限起飛前2小時才開櫃處理的限制，可以提早寄存行李，透過智慧化設備分配行李，讓時間利用更彈性。第三航廈由當代建築大師理察·羅傑斯（Richard Rogers）團隊操刀建築意象設計，整體經費1283.73億元，預計年服務容量4500萬人次；航廈屋頂面積相當於3座橫放的台北101、相當16座標準足球場，設置總長約10公里的排水天溝以提升營運韌性。而航廈（包含南北廊廳）屋頂面積相當於3座台北大巨蛋。面積相當於16座標準足球場，設置總長約10公里的排水天溝以提升營運韌性。桃園機場公司副總經理孫宏彬指出，主體航廈B1至B3樓層在室內裝修，而B2行李區共有24座行李轉盤，目前已經完成21座。其中主體航廈天花板中預計有近14萬朵的「雲頂天花」，目前裝設進度已達4成。該天花板設計包含RGB變色功能的燈光系統，能營造出舒適且多變的環境氛圍。報到櫃檯長度也從第二航廈的29公尺，增加到49公尺。陳世凱表示，目前第一、二航廈啟用約有40年、20年，第三航廈是十大建設以後，規模最大的單一工程，對國人來說備受期待。工程不僅大量設置自助報到櫃檯以優化報到效率，更在垂直動線安排上，以18座大型電梯取代傳統手扶梯，確保旅客移動的便利性與安全性。另外，由於場域通透設計，機場出入境旅客可以看到彼此，同時兼顧美觀、舒適，以及實用性。陳世凱表示，由於大量使用自助報到，民眾提早3、4小時，透過系統管理行李，旅客報到時間更彈性。桃機已是亞太樞紐機場，轉機旅客佔比已接近20%，力拚明年年底讓第三航廈呈現在國人面前，也持續提高客貨量。桃園機場公司總經理范孝倫指出，三航廈啟用後，將優先進駐中華航空、長榮航空與星宇航空等三家國籍航空，航線主要為北美、東南亞以及其他航線為核心定位。