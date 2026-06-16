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◼︎桃園市6月17日停水範圍一次看

▲桃園市八德區6月17日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲桃園市龜山區6月17日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎高雄市6月17日停水範圍一次看

▲高雄市楠梓區6月17日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎新竹縣6月17日停水範圍一次看

▲新竹縣關西鎮6月17日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎彰化縣6月17日停水範圍一次看

▲彰化縣鹿港鎮6月17日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲彰化鹿港6月17日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎嘉義縣6月17日停水範圍一次看

▲嘉義縣大林鎮6月17日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

▲嘉義縣水上鄉6月17日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎屏東縣6月17日停水範圍一次看

▲屏東縣6月17日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

◼︎宜蘭縣6月17日停水範圍一次看

▲宜蘭縣6月17日停水影響範圍。（圖／自來水公司）

停水前後注意事項

家裡記得儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，6月17日（週三）在以及上述7縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、漏水搶修工程等，最長影響時間長達9小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市6月17日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。停水原因：新裝工程-斷管連絡八德區：仁德一路、仁德三路、仁德五路、仁德路、建國路、溝後街、豐吉路、豐田七街、豐田五街、豐田八街、豐田六路、豐田路。停水原因：封閉調查作業及水量計檢修作業📍影響區域龜山區：下湖街1號至108號、光華路二段、忠義路二段92巷、忠義路一段1595號至忠義路一段858號、忠義路二段1號至309號、新興街341號至371號。停水原因：計量管網委外建置及漏水調查楠梓區：創新路、土庫七街、土庫五路、土庫八街、土庫六路、土庫路、寶溪南街、清豐一路、清豐三路、清豐二路、清豐六路、清豐路。停水原因：供水延管工程斷管聯絡關西鎮：中豐公路、中豐新路、羅馬公路。停水原因：汰換管線工程。鹿港鎮：平和路、新生街、正義街。停水原因：汰換管線工程。鹿港鎮：平和路、思源路。停水原因：漏水調查作業大林鎮：過溪里、三和里 (中興路二段、三和、過溪)等用戶。停水原因：辦理新裝工程水上鄉：崎仔頭及成功街等共計505戶。停水原因：汰換管線工程南州鄉：同安路停水原因：管線改善工程新舊管連絡員山鄉：博愛路、文化路、復興路、員山路一段。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。