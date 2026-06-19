今（19）天迎來端午節，不少民眾面對家中的粽葉與廚餘紛紛驚慌急搜「今天有收垃圾嗎？」《NOWNEWS 今日新聞》即時統整國定假日垃圾的最新清運時程，今年不僅面臨台南全面停收垃圾一天、台中改採定時定點收運等劇烈異動，全台更有 3 個地區今起「連停 3 天完全沒車丟」，讓您秒懂最新端午節垃圾車動態、出門倒廢棄物絕不撲空！
⚠️ 今日最慘：這 3 地區今起「連停 3 天」完全沒車丟
如果您住在以下 3 個區域，今天（6/19）到週日（6/21）清潔隊連續 3 天全面暫停清運，今天起千萬不要提垃圾出門撲空，務必留在室內密封打包防臭：
南投縣： 仁愛鄉（今起連 3 天停收）
新竹縣： 尖石鄉、五峰鄉前山地區（今起連 3 天停收）
🟡 今日全停：台南與多個地方鄉鎮「今天全面停收」
以下地區今天端午節正日一律不收垃圾、資源回收與廚餘，日間輔助點或資收場也同步關閉，請暫時留置家中：
六都代表： 台南市全區（今日全面停收，明日6/20恢復）。
其他縣市今日停收鄉鎮：
屏東縣： 新埤鄉、枋寮鄉（今天全面停收）。
花蓮縣： 鳳林鎮（今天停收）。
台東縣： 成功鎮、太麻里鄉（今天端午節停收）。
澎湖縣： 西嶼鄉（今天暫停清運）。
🟡 今日大異動：5 縣市「取消沿線、改採定點」
以下縣市今天有開車，但收運模式、地點或部分鄉鎮有重大變更，出門前必須核對官方資訊：
台中市（全面改定點）： 今天取消傳統沿線收運，改採台中定點收運。全市廣設 701 處定點，每處僅短暫停留 5 至 30 分鐘，錯過只能等明天。
新竹縣（多區今日停收）： 竹北、新豐、湖口、新埔、竹東、橫山今天皆不收運；僅關西、寶山等少數區域今日正常。
雲林縣（6 鄉鎮今日停收）： 斗六市、虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、崙背鄉、口湖鄉今天停止收運，其餘鄉鎮正常。
彰化縣： 彰化市、北斗鎮、溪州鄉、竹塘鄉等部分區域，今日採取沿線或定點停收，其餘區域維持正常。
南投縣： 中寮鄉、國姓鄉、信義鄉今天全面停收；南投市、草屯鎮、埔里鎮等其餘鄉鎮市今日正常。
🟡 今日照常：雙北、桃高「今天維持正常收運」
以下縣市今天端午節福利不打折，完全比照平時的時間與路線收運，市民依平時習慣排出即可：
基隆市、台北市、新北市、桃園市、高雄市。
新竹市（今天正常，週日才改定點）。
苗栗縣（通霄今日加班清運、公館今日照常資收廚餘）。
嘉義縣（民雄、新港、中埔今日正常）。
花蓮市與吉安鄉、台東市與關山鎮、馬公市（今日皆正常收運）。
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如果您住在以下 3 個區域，今天（6/19）到週日（6/21）清潔隊連續 3 天全面暫停清運，今天起千萬不要提垃圾出門撲空，務必留在室內密封打包防臭：
南投縣： 仁愛鄉（今起連 3 天停收）
新竹縣： 尖石鄉、五峰鄉前山地區（今起連 3 天停收）
🟡 今日全停：台南與多個地方鄉鎮「今天全面停收」
以下地區今天端午節正日一律不收垃圾、資源回收與廚餘，日間輔助點或資收場也同步關閉，請暫時留置家中：
六都代表： 台南市全區（今日全面停收，明日6/20恢復）。
屏東縣： 新埤鄉、枋寮鄉（今天全面停收）。
花蓮縣： 鳳林鎮（今天停收）。
台東縣： 成功鎮、太麻里鄉（今天端午節停收）。
澎湖縣： 西嶼鄉（今天暫停清運）。
🟡 今日大異動：5 縣市「取消沿線、改採定點」
以下縣市今天有開車，但收運模式、地點或部分鄉鎮有重大變更，出門前必須核對官方資訊：
台中市（全面改定點）： 今天取消傳統沿線收運，改採台中定點收運。全市廣設 701 處定點，每處僅短暫停留 5 至 30 分鐘，錯過只能等明天。
以下縣市今天端午節福利不打折，完全比照平時的時間與路線收運，市民依平時習慣排出即可：
基隆市、台北市、新北市、桃園市、高雄市。
新竹市（今天正常，週日才改定點）。
苗栗縣（通霄今日加班清運、公館今日照常資收廚餘）。
嘉義縣（民雄、新港、中埔今日正常）。
花蓮市與吉安鄉、台東市與關山鎮、馬公市（今日皆正常收運）。