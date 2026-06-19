今（19）天迎來端午節，不少民眾面對家中的粽葉與廚餘紛紛驚慌急搜「今天有收垃圾嗎？」《NOWNEWS 今日新聞》即時統整國定假日垃圾的最新清運時程，今年不僅面臨台南全面停收垃圾一天、台中改採定時定點收運等劇烈異動，全台更有 3 個地區今起「連停 3 天完全沒車丟」，讓您秒懂最新端午節垃圾車動態、出門倒廢棄物絕不撲空！

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⚠️ 今日最慘：這 3 地區今起「連停 3 天」完全沒車丟
如果您住在以下 3 個區域，今天（6/19）到週日（6/21）清潔隊連續 3 天全面暫停清運，今天起千萬不要提垃圾出門撲空，務必留在室內密封打包防臭：

南投縣： 仁愛鄉（今起連 3 天停收）
新竹縣： 尖石鄉、五峰鄉前山地區（今起連 3 天停收）

🟡 今日全停：台南與多個地方鄉鎮「今天全面停收」
以下地區今天端午節正日一律不收垃圾、資源回收與廚餘，日間輔助點或資收場也同步關閉，請暫時留置家中：

六都代表台南市全區（今日全面停收，明日6/20恢復）

▲台南市端午節37區全面停止垃圾清運，日間輔助點亦同步停收，提醒市民做好家戶廢棄物打包。（圖／台南市環保局提供）
▲台南市端午節37區全面停止垃圾清運，日間輔助點亦同步停收，提醒市民做好家戶廢棄物打包。（圖／台南市環保局提供）
其他縣市今日停收鄉鎮

屏東縣： 新埤鄉、枋寮鄉（今天全面停收）。

花蓮縣： 鳳林鎮（今天停收）。

台東縣： 成功鎮、太麻里鄉（今天端午節停收）。

澎湖縣： 西嶼鄉（今天暫停清運）。

🟡 今日大異動：5 縣市「取消沿線、改採定點」
以下縣市今天有開車，但收運模式、地點或部分鄉鎮有重大變更，出門前必須核對官方資訊：

台中市（全面改定點）： 今天取消傳統沿線收運，改採台中定點收運。全市廣設 701 處定點，每處僅短暫停留 5 至 30 分鐘，錯過只能等明天。

▲台中市端午連假垃圾清運改採「定時定點」服務，全市廣設701處收運點，市民出門前務必留意官方圖卡時程。（圖／台中市環保局提供）
▲台中市端午連假垃圾清運改採「定時定點」服務，全市廣設701處收運點，市民出門前務必留意官方圖卡時程。（圖／台中市環保局提供）
新竹縣（多區今日停收： 竹北、新豐、湖口、新埔、竹東、橫山今天皆不收運；僅關西、寶山等少數區域今日正常。

▲新竹縣端午連假北埔、尖石等地區面臨3天沒收窘境，其餘鄉鎮時程亦有大幅異動，倒垃圾前務必核對圖卡。（圖／新竹縣環保局提供）
▲新竹縣端午連假北埔、尖石等地區面臨3天沒收窘境，其餘鄉鎮時程亦有大幅異動，倒垃圾前務必核對圖卡。（圖／新竹縣環保局提供）
雲林縣（6 鄉鎮今日停收）： 斗六市、虎尾鎮、土庫鎮、褒忠鄉、崙背鄉、口湖鄉今天停止收運，其餘鄉鎮正常。

▲雲林縣端午當天斗六、虎尾等6鄉鎮停收，連假3天各區收運模式大不同，出門倒垃圾前請務必比對官方圖卡細節。（圖／雲林縣環保局提供）
▲雲林縣端午當天斗六、虎尾等6鄉鎮停收，連假3天各區收運模式大不同，出門倒垃圾前請務必比對官方圖卡細節。（圖／雲林縣環保局提供）
彰化縣： 彰化市、北斗鎮、溪州鄉、竹塘鄉等部分區域，今日採取沿線或定點停收，其餘區域維持正常。

▲彰化縣端午節當天部分鄉鎮沿線或定點停收，21日週日則全縣停止收運，出門前請先確認官方清運時程。（圖／彰化縣環保局提供）
▲彰化縣端午節當天部分鄉鎮沿線或定點停收，21日週日則全縣停止收運，出門前請先確認官方清運時程。（圖／彰化縣環保局提供）
南投縣： 中寮鄉、國姓鄉、信義鄉今天全面停收；南投市、草屯鎮、埔里鎮等其餘鄉鎮市今日正常。

▲南投縣端午連假仁愛鄉亮起「3天沒收」紅燈，各鄉鎮清運時間皆有大幅調整，請鄉親倒垃圾前仔細比對官方圖卡。（圖／南投縣環保局提供）
▲南投縣端午連假仁愛鄉亮起「3天沒收」紅燈，各鄉鎮清運時間皆有大幅調整，請鄉親倒垃圾前仔細比對官方圖卡。（圖／南投縣環保局提供）
🟡 今日照常：雙北、桃高「今天維持正常收運」
以下縣市今天端午節福利不打折，完全比照平時的時間與路線收運，市民依平時習慣排出即可：

基隆市、台北市新北市、桃園市、高雄市。

新竹市（今天正常，週日才改定點）。

苗栗縣（通霄今日加班清運、公館今日照常資收廚餘）。

嘉義縣（民雄、新港、中埔今日正常）。

花蓮市與吉安鄉、台東市與關山鎮、馬公市（今日皆正常收運）。

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...