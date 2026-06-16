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腸病毒就診人次略升 今年累計5例重症

腸病毒D68型發燒、咳嗽為主 尚無疫苗、藥物治療

國內新增1例腸病毒感染併發重症病例，為北部未滿5歲女童，5月下旬出現發燒、咳嗽症狀，曾至診所就醫，之後因症狀持續且有嗜睡、無法自行進食等情形而至急診就醫並收治住院，住院期間出現呼吸急促、高燒及肢體無力情形，經臨床評估及通報檢驗，確認為急性無力肢體麻痺（AFP）且感染腸病毒D68型併發重症，目前於加護病房治療中。疾管署防疫醫師林詠青說明，個案出現發燒、流鼻水、喉嚨痛、咳嗽等呼吸道症狀，食慾及活動力也有下降情況，發病後2天，症狀持續。病人曾赴診所就醫，診所開立口服藥物返家休養，但後續仍出現嗜睡、呼吸喘情況，因此到急診就醫。林詠青表示，急診胸部X光顯示有支氣管肺炎情形，收治一般病房給予支持性治療，住院後又出現新症狀，包括肢體無力，有呼吸困難的狀況，轉至加護病房進行治療。研判是有急性無力肢體麻痺情形。林詠青說，影像學檢查顯示腦炎、脊髓炎情況，醫師通報腸病毒感染併發重症，經過檢驗確診感染腸病毒D68型。住院2週但四肢肌肉力量仍未完全恢復，目前也在插管，持續在加護病房治療。疾管署副署長曾淑慧說，依據疾管署監測資料顯示，腸病毒就診人次第23週(6月7日至6月13日)門急診就診計5824人次，較前一週(5,686人次)略升2.4%，近期整體趨勢緩升；近四週實驗室監測顯示社區腸病毒以克沙奇A6型為多，其次為克沙奇A4型、腸病毒D68型及克沙奇A10型。曾淑慧提到，今年累計5例腸病毒感染併發重症確定病例(含1例死亡)，分別為感染腸病毒D68型3例，克沙奇A4型及克沙奇A16型各1例。部分鄰近國家/地區如越南、中國、泰國、韓國、日本及香港近期腸病毒疫情皆快速上升，其中，越南疫情嚴峻，今年截至4月已累計逾3萬4400例，且以腸病毒71型為主。中國今年截至5月已累計逾28萬例，泰國迄今已累計逾1萬3000例，韓國、日本及香港疫情則邁入季節性流行。疾管署提醒，腸病毒D68型症狀以發燒、流鼻水、咳嗽為主，與典型腸病毒常見的疱疹性咽峽炎或手足口病等症狀較為不同，少數病患可能會發生肺炎、腦炎、肢體麻痺等併發症，目前尚無疫苗或藥物可供預防及治療，最有效的預防方法為做好手部衛生與咳嗽禮節、減少出入擁擠的公共場所、落實生病在家休息等措施，降低腸病毒傳播風險。疾管署表示，國內已進入腸病毒好發季節，容易於校園、托育機構等人口密集場所或家庭中傳播，學童密切互動將增加傳播風險，相關教托育機構應加強幼童健康監測，落實手部衛生、環境清消與通風，並定期以500ppm含氯漂白水加強消毒幼童常接觸之桌面、玩具及門把等表面。曾淑慧提到，家中有嬰幼兒者應落實個人及環境衛生，外出返家於摟抱或餵食嬰幼兒前，務必以肥皂正確洗手，並留意幼兒健康情形，生病應在家休息，以降低傳播風險。疾管署再次呼籲，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，如經醫師診斷感染腸病毒，請留意學幼童健康狀況，如有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。