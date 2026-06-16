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▲賴清德視導海軍嵩山雷達站。（圖／總統府提供）

端節將屆，總統賴清德今（16）日前往勗勉「海軍嵩山雷達站」及「陸軍關渡指揮部」，他強調政府一定會做國軍最堅實的後盾，確保國防裝備和建設順利推動，落實國防自主目標；他承諾，對於國防特別預算遭到大幅度的刪減，他們不會放棄，會另提特別條例，或透過追加預算以及提高年度公務預算等方式來支持國軍，確保國防裝備和建設順利推動。賴清德首先抵達「海軍嵩山雷達站」，聽取任務簡報，並視導官兵生活區。隨後，接續前往「陸軍關渡指揮部」，視導防空接戰演練，並聽取無人機暨電戰裝備介紹，亦分別頒發加菜金慰勉官兵辛勞。賴清德在「陸軍關渡指揮部」致詞時表示，他先到陽明山的空軍第三雷達中隊以及海軍嵩山雷達站，看到國軍弟兄姊妹全天候監控空中動態、掌握北部海域目標識別及情資傳報，對於整體防衛應變，能夠提供最即時、最精準的支援。賴清德提到，來到關指部后山營區，各位弟兄姊妹也都肩負臺北都會區的防衛重任，透過全天候編組的淡水河防戰備及台北戰鬥隊，執行反滲透、反特攻以及反突擊等任務，守護區域安全，尤其，大家除了平時整備工作，也負責淡水、基隆、新店及雙溪等地區的災害防救任務，非常辛苦。「我要代表全體國人向各位表達最誠摯的感謝，謝謝大家用專業與責任，捍衛國家安全，也守護2300萬人民自由民主的生活方式｣。賴清德指出，就在下個月，關指部即將編成無人機中隊，他剛剛也看到在這個月初，實彈射擊成績優異的ALTIUS-600M攻擊型無人機，這充分展現出國軍因應新型態威脅、導入新興科技的具體進展。賴清德表示，面對區域情勢快速變化，我們要持續精進戰訓、善用科技、強化不對稱作戰能量，打造更具韌性的國防體系；他強調，政府一定會做國軍最堅實的後盾，對於國防特別預算遭到大幅度的刪減，「我們不會放棄，會另提特別條例，或透過追加預算以及提高年度公務預算等方式來支持國軍，確保國防裝備和建設順利推動，落實國防自主的目標」。賴清德提到，這週五就是端午節，保家衛國沒有假期，因為有大家堅守崗位，國人才能安心過節，他要再次感謝各位的辛勞與付出，讓我們一起繼續努力，讓人民更安心更安全，讓國家穩健前行。