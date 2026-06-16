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睽違28年重返世界盃舞台，挪威國家足球隊對這屆2026年世界盃顯然做足了準備，不僅在球場上力求突破，對球員的「胃」更是嚴陣以待。為了讓球星哈蘭德（Erling Haaland）、厄德高（Martin Ødegaard）等主力在異鄉也能吃出「家鄉味」，挪威隊竟從國內空運了總重數百公斤的物資至美國北卡羅來納州的訓練基地，陣仗驚人。根據挪威當地媒體《VG》報導，這支北歐勁旅為了確保選手的飲食習慣不受美式飲食影響，特地安排了龐大的空運計畫。此次隨隊抵達北卡州格林斯伯勒（Greensboro）訓練基地的食材清單如下：紅魚（魚肉）300公斤、挪威棕起司（Brunost）116公斤、柳橙6000顆。除了驚人的食材儲備，挪威隊還攜帶了專屬的主廚團隊隨行。掌舵這項飲食計畫的，是為國家隊效力長達35年的資深主廚艾斯佩蘭（Aron Espeland），他與廚師團隊艾瑞克（Eirik Tufte）及克里斯汀（Christian Karlsson）一同出征，確保球員在異地征戰時能獲得最熟悉的營養補給。這項龐大的餐飲工程不僅是為了營養考量，更具備深厚的「心理戰」意圖。挪威傳統的「棕起司」（Brunost）是一種經焦糖化處理的乳清起司，口感甜膩如同軟糖，是挪威人的國民早餐。對這群離鄉背井的球員而言，在動輒數百萬人關注的國際舞台上，這份熟悉的家鄉風味成了他們安穩情緒的秘密武器。主廚艾斯佩蘭打趣地表示，他非常期待隊員們能把這300公斤的魚全部吃光。如果魚貨在賽事結束前就消耗殆盡，那將意味著挪威隊在世界盃走得比預期還要遠，「這將會是我最樂見的『麻煩』。」本次世界盃橫跨美、加、墨三國，對於習慣北歐冷涼氣候的挪威選手來說，美國東南部悶熱潮濕的夏季氣候將是一大挑戰。挪威隊的後勤團隊深知，在陌生環境的訓練中，穩定的營養攝取至關重要。這並非挪威代表團首次採用此類作法，在2024年巴黎奧運期間，挪威代表團也曾大規模進口本國食材，為選手營造最佳狀態。