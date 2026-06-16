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綠營民調連發！柯志恩淡定回應：若穩贏何需密集操作？

郭正亮質疑民調真實性！點出賴瑞隆「存在感」硬傷

針對2026年高雄市長選戰，《鏡新聞》昨（15）日公布最新民調，民進黨派出的立委賴瑞隆，支持度大幅領先國民黨參選人、立委柯志恩達20個百分點，引發政壇熱議，前立委郭正亮直言，賴瑞隆目前面臨的最大危機就是「無感」，在地方上的存在感依然偏低。面對《鏡新聞》的民調結果，國民黨高雄市長參選人柯志恩抱持平常心。她強調，所有民調都是選情觀察的重要參考，團隊會虛心檢視，並持續腳踏實地爭取市民認同。不過柯志恩也敏銳指出，自從日前《TVBS》民調顯示她與對手的差距僅微幅落後0.6個百分點後，綠營便在短時間內密集釋出各式網路及電話民調，短短一周內就累積了3份。她質疑，若綠營選情真的如民調所言如此樂觀，大可從容應對，大動作的「密集操作」反而顯得刻意。前立委郭正亮今日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，他對此份民調結果持保留態度，認為觀察參選人的實質基層動作比看數據更準確，《TVBS》從去年11月至今做過4次追蹤民調，結果都相當穩定，這證實了柯志恩在高雄的支持度是扎實累積、而非曇花一現。郭正亮直言，「我覺得賴瑞隆目前的危機就是『無感』」，高雄市民對賴瑞隆的印象模糊、存在感極低，幾乎感受不到他的強烈動態，這對選戰將是隱憂。此外，針對近期爆紅的韓劇《鐵拳教育》所延伸的相關議題，郭正亮透露，這取決於柯志恩如何發揮。他曾親自寄送許多相關資料給柯志恩，但目前觀察下來，柯志恩似乎並未在該議題上用力過猛，未來的選戰攻防節奏仍有待觀察。