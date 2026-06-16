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新北捷運三鶯線公共藝術精彩亮相！新北市政府捷運工程局今（16）日於三鶯線臺北大學站舉辦公共藝術開箱儀式，由新北市副秘書長龔雅雯出席揭幕，作品以「初衷」、「匯聚」與「流轉」為主題，結合國內外3位藝術家創作，全方位呈現多元形式與豐沛的藝術內涵，為未來三鶯線通車後的通勤體驗增添濃厚的人文美學氣息。新北市副秘書長龔雅雯表示，三鶯線於6月7日順利履勘完成後，不僅在工程上嚴謹把關，車站的文化景觀與公共藝術更是城市美學的重要指標。三鶯地區擁有深厚的人文底蘊與藝術能量，從陶瓷文化、客家文化到原住民族文化，皆透過藝術創作轉化為車站空間的一部分，成為充滿城市特色與文化魅力的流動美術館。今天開箱的臺北大學站公共藝術作品「匯聚．流轉」，特別邀請到國內藝術家黃敬中、原住民藝術家伊祐噶照、義大利藝術家Luca Barberin等3位國內外知名藝術家親自操刀，透過空間與藝術的對話，展現出獨特的視覺饗宴。龔副秘書長進一步表示，三鶯線秉持「站站有特色」的理念推動公共藝術設置，一共創作出7件立體作品及5件虛擬(延伸AR裝置)作品，打造三鶯線成為「行動美術館」！結合繪本故事「笑瞇瞇的約定」作為全線作品的主軸，由可愛的故事主角「小淘氣」及「卡麥啦」帶領乘客展開充滿童趣的奇幻旅程，像是LB01頂埔站「美好的路程」、LB02媽祖田站「時光行旅」、LB03長壽山站「時光行旅」及「蘆花街燈」、LB04橫溪站「時光行旅」、LB05龍埔站「時光行旅」、LB06三峽站「足跡‧築蹟」、LB07臺北大學站「匯聚‧流轉」、LB09陶瓷老街站的「玩陶」及「有趣」、LB10國華站「時光行旅」及「陶鄉」、LB11永吉公園站「便捷通行 鶯鳥永吉」、LB12鶯桃福德站「三鶯流動美學總覽」，透過藝術融入捷運建設，展現城市發展與在地文化的深度連結。新北市捷運局長李政安補充說明，今日開箱活動規劃民眾參與，邀請民眾體驗「流沙瓶DIY」藝術小活動，活動充滿樂趣。未來隨著三鶯線通車，民眾不僅能享有更便捷的交通服務，也能在通勤過程中感受藝術與生活交織的美好體驗，進一步提升軌道建設的人文價值與城市品牌形象，共同打造更具美感與文化深度的北北桃捷運生活圈。