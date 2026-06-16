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川普更偏好與中國直接談判

歐洲開始意識到必須採取自主行動

日本就是最好例子

七大工業國集團（G7）峰會15日在法國埃維昂萊班（Évian-les-Bains）正式登場，美國、德國、英國、法國、日本、義大利、加拿大的國家元首齊聚一堂，不過，有外媒指出美國總統川普（Donald Trump）上月訪中時，將川習會稱為「G2」，這種做法削弱了歐洲盟友正試圖建立統一戰線來應對中國貿易威脅所做的努力。根據《Politico》報導，歐洲正在努力應對中國廉價出口商品氾濫的問題，法國總統馬克宏將此議題列為優先事項，並在上週的電話會議中已經進行提前討論，但白宮列出的G7峰會優先事項清單中，甚至根本沒有「中國」這兩個字。讓局勢更複雜的是，川普對中國發動的關稅戰，正將更多中國出口商品推向其他西方市場，其中受害最深的莫過於歐洲。川普政府計劃就此議題與北京進行更多一對一的直接面談，「美國不會坐等全世界牽起手來、尋找一種協調的方法來應對中國貿易問題。我們現在就正在透過各種措施採取行動。」一位匿名官員透露，不過該官員也補充，美國依然很樂意與其他國家合作。另位匿名官員則透露，白宮在G7的優先討論清單包括投資夥伴關係、人工智慧（AI）創新、伊波拉疫情應對、關鍵礦物供應鏈韌性、非法移民與毒品走私，以及能源出口。「歐洲似乎已經準備好對中國採取行動了」，在拜登政府時期擔任國務院首席經濟學家包恩（Chad Bown）表示，「這是我們在美國期待已久的時刻。然而，川普政府對此似乎毫無興趣」。美國駐歐盟大使普茲德（Andrew Puzder）的說法更直接，「中國過去朝美國傾銷的東西，現在正傾銷到歐洲。因此他們感到擔憂」。普茲德表示，「川普總統和習近平主席之間的關係是真實存在的，這可能會讓歐洲感到緊張」。包恩指出，阻礙歐洲做出強硬行動的部分原因在於對報復的恐懼，「他們擔心如果遭到中國的脅迫和報復，美國不會成為他們的後盾」。去年秋天，日本首相高市早苗「台灣有事」相關強硬言論激怒了北京，隨後中國對日本祭出一系列反制措施，迄今未見緩和。然而，川普依舊前往北京與習近平會晤並親密合影。日本政府一位前官員透露，日本一直警惕地看著川普讚美習近平，稱其為「朋友」、「了不起的領導人」。這位前官員強調，「日本非常有理由對G2這個概念感到擔憂」。此外，川普政府威脅染指格陵蘭，堅稱加拿大應成為美國第51個州，以及對全球國家發起的無差別關稅戰，都加劇了美國傳統盟友們的疑慮。一位駐華盛頓的亞洲外交官匿名評論表示，中國政府絕對會百分之兩百地利用G2這個概念，但只會取其對自己有利的部分，就像當年中國加入世界貿易組織一樣，外界曾相信這會將中國轉變成一個負責任、可靠且遵守規則的國家，但結果這根本沒有發生。