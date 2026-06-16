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韓劇《鐵拳教育》爆封鎖爭議！郭正亮爆料：寄了一堆資料柯志恩卻沒用力打

轟高雄「靠演唱會撐經濟」 ！郭正亮促柯志恩：對決陳其邁體制、聲音要更尖銳

批藍營南部選戰缺空戰鷹派！郭正亮憂：若對上邱議瑩資源更恐怖

2026高雄市長選戰煙硝味漸濃，針對日前有媒體公布民進黨參選人賴瑞隆大幅領先國民黨柯志恩20個百分點的民調，前立委郭正亮昨（15）日在政論節目中鐵口直斷「這份民調不可信」。他犀利質疑，若賴瑞隆真的穩定領先這麼多，「那高雄市長陳其邁在緊張什麼？」郭正亮更直指，柯志恩目前的致命傷在於「打法過於斯文」，面對綠營龐大的執政資源，若不採取更尖銳的攻勢，恐難以翻盤。近日社群平台掀起一波韓劇《鐵拳教育》熱潮，由於劇中情節引發網友聯想賴瑞隆，紛紛在網路上標記他，卻傳出遭到封鎖，引發輿論熱議。郭正亮在《大新聞大爆卦》節目中透露，這正是極佳的選戰操作機會，「我自己寄給柯志恩一堆資料，可是她並沒有用力在打這個議題，是不是她做人太君子了？」郭正亮分析，賴瑞隆真正的危機在於「無感」，高雄選民對他的存在感極低。然而柯志恩卻未能把握痛點痛擊。他直言，高雄的選戰打法必須要「俗擱有力」，要能創造出讓選民深刻記住的議題主軸。「柯志恩最後的對手不是賴瑞隆，而是陳其邁代表的整個綠營執政體系！」郭正亮強調，在綠營南部資源鋪天蓋地的情況下，柯志恩必須找出民進黨長期執政的痛處。他更直接點名高雄的經濟現況：「一個市長搞到最後經濟都要搞演唱會，那也表示這個地方經濟很差，不知道為什麼都要演唱會！」郭正亮認為，這類切中民生要害的議題，才是柯志恩應該主打的方向。此外，郭正亮也指出柯志恩團隊的弱點，認為其缺乏擅長文宣操作的團隊來深挖議題。他舉例，國民黨中央近期針對總統賴清德製作的影片效果顯著，柯團隊若能將賴瑞隆的相關爭議製作成AI影片在高雄廣傳，定能激起火花。郭正亮最後透露，柯志恩曾私下向他坦言「對手掌握的資源大到難以想像」，甚至若民進黨最終派出立委邱議瑩出戰，綠營資源只會更恐怖。面對高雄多數立委、市議員皆為綠營的嚴峻局勢，郭正亮語重心長地警告，雖然選戰攻防要拿捏力道，但柯志恩若繼續保持現在這種「斯文打法」，聲音根本出不來，對選情絕對大大的不利。