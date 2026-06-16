我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《鐵拳教育》唯一的愛情線，只有任含琳、奉靳代。（圖／Netflix）

校園神劇《鐵拳教育》用強硬手段教育問題學生與師長，引發全球觀眾共鳴，雖然男主角羅華振（金武烈 飾）的未婚妻崔佳尹（賀營 飾）被賜死，讓作品少了一點浪漫愛情元素，好在男二女二任含琳（秦基周 飾）、奉靳代（表志勳/P.O 飾）在後半段情愫萌芽，甚至還有「清醒之吻」，至於2人有沒有在一起？P.O今（16）日受訪全說了：「我們2個是極端的人，逐漸理解彼此～」《鐵拳教育》中，奉靳代超怕母老虎任含琳，但女生卻與男生大不同，她反而覺得他長得十分可愛，甚至在第7集當奉靳代被綁架時，任含琳還無意跟歹徒告白：「他很宅，可是眼睛炯炯有神、很可愛，身材高挑又聰明！」讓一旁的羅華振聽傻眼。直到最後一集，任含琳誤吸毒品無法集中精神救人，奉靳代為了讓她清醒直接吻下去；後來下山時更牽起她的手，讓教育部長看不明白，羅華振就說：「他們對彼此有好感，但2人似乎都沒發現。」觀眾都很希望「琳代CP」可以促成，P.O受訪就被問到此事，他表示：「我把靳代設定成一個完全不懂含琳心意、不懂戀愛、不會看臉色的人來詮釋。」並認為，比起愛情，這更像是「兩個站在極端位置的人，在教權保護局一起工作後，逐漸理解彼此的過程。」含糊交代這若有似無的感情線。至於《鐵拳教育》是否推出第二季，P.O表態絕對支持，也一定會參演，「如果第二季裡，靳代有了後輩也不錯，那樣靳代或許能從原本有點冒失的模樣，慢慢展現前輩風範。」但他希望那個後輩不要是動作高手，要跟靳代一樣聰明、可以代替他潛入調查，或者一起行動，應該也很有趣。