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61歲歌手黃大煒驟逝消息震驚各界，黃大煒的姊姊透過「漢英得力法律事務所」發布消息，只是黃姊和黃大煒的女友Vicky各說各話，稍早黃姊委任律師陳鎮宏發聲，指出將根據黃大煒意願，繼續維持與環球音樂之間的合作關係，對於其他紛爭並未多做回應，「清者自清，濁者自濁」。黃大煒的女友Vicky曾控訴黃姊發布的律師函不合法，但今黃姊再度委任陳鎮宏律師對外發聲，「前幾天的律師函，主要是代替家屬發佈大煒老師突然離世的消息，之後收到眾多朋友的懷念與追思，在此再次代表家屬說聲謝謝。」並表示關於黃大煒相關的音樂資產，將根據其意願，繼續與環球維持合作關係，而家人也還在巨大的悲傷之中，會陸續完成黃大煒生前交代的事情，至於其他紛爭，「清者自清，濁者自濁，謝謝大家！」前幾天的律師函，主要是代替家屬發布大煒老師突然離世的消息，之後收到眾多朋友的懷念與追思，在此再次代表家屬說聲謝謝。相關音樂資產，家人因為非圈內人，將根據大煒老師的意願，繼續維持多年來與環球版權非常美好的合作關係。另外，家人還在巨大的驚嚇和悲傷中，會維持他這幾個月在家曾經提到的意願與已經有的安排。其他留待，清者自清，濁者自濁。謝謝大家！