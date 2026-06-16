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國民黨主席鄭麗文結束訪美行程返台。民進黨表示，回顧鄭麗文這趟美國行，不但看不見任何具體成果，反而爭議不斷、風波連連，去了個寂寞，鄭麗文到底去美國幹嘛的？黃帝穎律師則指出，鄭麗文在美淪習近平代言人，難怪遭美國安會及國會多數黨領袖拒見。黃帝穎表示，鄭麗文在美舔共三大發言，國務院派出科員層級接見鄭麗文是避免向國際傳達錯誤訊息，美國必須明確拒絕為習近平代言人鄭麗文的統戰敘事有任何背書解讀。黃帝穎指出，鄭麗文對國民黨主席地位毫不避諱是靠習近平，鄭麗文於舊金山僑宴上公開表示，如果沒有與中國國家主席習近平的會晤（鄭習會），自己只不過是一個「陽春的黨主席」。黃帝穎續指，鄭麗文代習近平宣稱承諾兩岸一中就好商量，鄭麗文在紐約出席亞洲協會（Asia Society）座談會時表示，中共總書記習近平在與她會面時承諾，只要兩岸同屬一中，什麼事都好商量。黃帝穎再指，鄭麗文訪美期間大力吹捧習近平「非常溫柔、非常善良，也非常真誠」（very gentle, very nice and very real），並補充說，這表示習近平會願意以和平方式解決台灣問題。黃帝穎表示，鄭麗文在美國公然舔共、吹捧習近平，美國國安及外交體系非常嚴謹，為避免向世界傳達錯誤訊息，美國安會只能臨時取消接見鄭麗文、國務院也只能派出史上最低的科員層級接見鄭麗文。