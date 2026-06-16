第37屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日（六）
晚間在台北小巨蛋登場，今（16） 日公布頒獎嘉賓陣容，包含Lulu黃路梓茵、 YELLOW黃宣、王宏恩、李竺芯、呂士軒、姚小民、洪敬堯、 韋禮安、桑布伊、馬念先、莫文蔚、許效舜、許哲珮、動力火車、 彭佳慧、黃奇斌、黃子軒、鍾興民、蕭煌奇、魏如萱、蘇慧倫等，讓人非常期待。
動力火車當嘉賓 希望領獎不是頒獎
動力火車擔任了本次頒獎嘉賓，身為「金曲前輩」的兩位，
幽默直呼：「其實最希望是來金曲是領獎不是頒獎啦！」， 更恭喜所有入圍者被金曲肯定，而成軍多年， 提及到如何維持長久相處且不離不棄的默契祕訣時， 兩位再度展現反差萌，大方傳授心法：「盡量互相體諒包容！」 幽默風趣的互動更為本屆頒獎嘉賓注入滿滿亮點。
許效舜跨足創作 〈心愛的謝謝〉是他寫的
許效舜也受邀擔任頒獎嘉賓，感性直呼：「能夠受邀擔任頒獎人，
感到無比榮耀。」身兼主持與演員等多重身分的舜哥， 透露私下偏好慢爵士與巴莎諾瓦等能讓身心靈放鬆的音樂， 談到與音樂的深厚緣分，他笑言自己雖然不會彈奏樂器， 但早已跨足詞曲創作，像是第34屆金曲獎首奪最佳台語男歌手獎的阿吉仔的〈心愛的謝謝〉就是由他填詞。
還有電影《鐵獅玉玲瓏2》主題曲〈西底〉也是由許效舜包辦詞曲，問起音樂對人生的意義，
許效舜則充滿智慧地表示：「我覺得每個人心中， 都有一首屬於自己的歌，那是漫步人生時最重要的靈魂出口。」 他也滿懷期待， 準備與全場音樂人一同見證這場華語樂壇的榮耀時刻。
蘇慧倫驚喜現身 魏如萱祝福得獎者
蘇慧倫不僅持續在音樂領域展現亮眼成績，
近年更在戲劇作品中交出令人驚豔的表現， 展現影歌雙棲的多元魅力，而近期參與的全新影集即將與觀眾見面， 以金曲獎頒獎嘉賓身分重返金曲獎舞台的消息曝光後便引發熱烈討論 ，備受粉絲期待。
去年榮獲金曲最佳女歌手的魏如萱，
此次以頒獎嘉賓身分光榮重返金曲獎舞台，她坦言這次將帶著滿滿祝福出席典禮，溫柔喊話本屆入圍者：「請允許自己焦慮失眠， 因為我以前也這樣！但無論結果如何，獎座是一個晚上， 作品是一輩子，能夠一直做音樂比什麼都珍貴。」
韋禮安鼓勵創作者 Lulu不當主持人鬆口氣
韋禮安回歸本屆金曲獎擔任頒獎嘉賓，從最佳新人獎、
典禮主持人到如今的頒獎人，他笑說：「心情放鬆許多， 這次比較像是以一個音樂人的身分回到金曲獎現場， 跟音樂圈的朋友們一起共襄盛舉， 一起享受屬於華語音樂的重要夜晚。」 而身為新人獎得主的溫暖前輩，他也感性勉勵新世代創作者：「 得獎當然開心，但比起獎項，更重要的是保有喜歡音樂的初心， 以及感動別人的勇氣。」也期許大家帶著這份熱愛走得更久、更遠。
Lulu黃路梓茵此次擔任頒獎嘉賓，談及心情時幽默笑說：「
很晚才要上班耶！很輕鬆！」 相較過往擔任典禮主持需從下午全面備戰，這次以頒獎人身分參與， 反而多了一份從容，她也開心表示：「 能藉此接觸並認識更多今年入圍的音樂作品。」 而談及本屆的典禮主持人A-Lin， Lulu開心表示兩人私下多了主持的共同話題， 並對她的主持實力充滿信心，也深信她絕對能游刃有餘， Lulu更滿懷期待地直呼：「A-Lin本身就魅力爆棚了， 只要一上台，大家一定都會被療癒、開心的！」
黃奇斌頒獎又入圍 緊張到來不及準備感言
黃奇斌以〈若無你我欲去佗位〉入圍本屆最佳作曲人獎，
身兼入圍者與頒獎人的雙重身分，提及該如何調適心情時， 他展現一貫幽默風格笑說：「希望當天天氣不要太熱， 一爆汗就很難調適了！」至於是否已經準備好得獎感言，他則笑回： 「等當天早上妝髮的時候再來準備。」
去年橫掃金曲三大獎的李竺芯，今年再度以〈Sakura Gansha〉入圍「最佳MV獎」，
不僅為入圍VCR獻聲也擔任了頒獎嘉賓 ，以多重身分重返舞台的她感性直言：「在音樂之內，心是自由的； 在音樂之外，人生是無限的。」並祝福音樂人都能自由無限。
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動力火車擔任了本次頒獎嘉賓，身為「金曲前輩」的兩位，
許效舜也受邀擔任頒獎嘉賓，感性直呼：「能夠受邀擔任頒獎人，
還有電影《鐵獅玉玲瓏2》主題曲〈西底〉也是由許效舜包辦詞曲，問起音樂對人生的意義，
蘇慧倫驚喜現身 魏如萱祝福得獎者
蘇慧倫不僅持續在音樂領域展現亮眼成績，
去年榮獲金曲最佳女歌手的魏如萱，
韋禮安回歸本屆金曲獎擔任頒獎嘉賓，從最佳新人獎、
Lulu黃路梓茵此次擔任頒獎嘉賓，談及心情時幽默笑說：「
黃奇斌以〈若無你我欲去佗位〉入圍本屆最佳作曲人獎，
去年橫掃金曲三大獎的李竺芯，今年再度以〈Sakura Gansha〉入圍「最佳MV獎」，
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