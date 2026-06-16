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國民黨主席鄭麗文結束訪美行程，今（16）日清晨搭機返台，未發表談話，對於記者詢問是否說明出訪成果也未多回應；對此，政治工作者周軒對比4年前時任國民黨主席朱立倫訪美返台，對著鏡頭侃侃而談的狀況，反觀鄭麗文在鏡頭前面抬不起頭來，「那個會說『我們永遠與民主和自由站在一起』的國民黨，已經消失了。」周軒指出，2022年6月12日，前國民黨主席朱立倫訪美返台，對著鏡頭侃侃而談，甚至最後還說出：「我們永遠和民主自由站在一起」；四年後的今天，2026年6月16，現任國民黨主席鄭麗文訪美返台，面對鏡頭揮手道早安後，就灰溜溜的離開了。周軒續指，不過四年，國民黨的黨主席，一樣是訪美返台，卻再也不能夠堂堂正正地面對台灣人，說出那句「我們永遠和民主自由站在一起」，取而代之的，是畏畏縮縮，彷彿見不得光。周軒進一步指出，孰以致之？當一個台灣最大在野黨的黨主席，到了美國的土地上，居然還在幫習近平擦脂抹粉，說出「習近平其實很在意被冤枉，九二共識與一國兩制一點關係都沒有」這句話的時候，早已注定了鄭麗文的結局，也早已把國民黨徹底的帶向中國共產黨的附庸。周軒直言，這一點，國民黨人自己知道，相信鄭麗文本人更是知道。但是，踏上這條路，已經回不了頭了。所以，鄭麗文在美國受到美國「科長級」的待遇，這是一種羞辱，象徵著從朱立倫開始，國民黨重新對美國經營關係的失敗，更是象徵的美國對於現在的國民黨，已經沒有期待。周軒提到，很早以前，他就預言，鄭麗文上台之後的這種路線，到最後，美中可能形成一個共識，那就是，國民黨的意見，是可以忽略的，「對中國而言，國民黨已經毫無保留把全部都交給我了，我不需要再多費心思了」、「對美國而言，國民黨已經毫無保留的倒向習近平了，我不需要再對它客氣了」。周軒表示，凡此種種，壓的鄭麗文今天早上返台，在鏡頭前面抬不起頭來。然而，台灣人更要感嘆的是，那個會說「我們永遠與民主和自由站在一起」的國民黨，已經消失了。