美國與伊朗的諒解備忘錄（MOU）已於15日敲定，預計將在19日正式簽署。但有消息傳出，美國中央情報局（CIA）局長已明確向總統川普在內的高階官員警告，伊朗恐玩雙面手法，對美方在協議中要求的核讓步，抱持著極為嚴重的保留與懷疑態度。
CIA示警川普 內閣分鷹派、鴿派
美國政治媒體Axios報導，3名知情人士透露，美國中情局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）已明確向川普（Donald Trump）及其他高階官員警告伊朗的雙面手法。而在白宮密集召開的高層會議中，內閣也分為兩派，強烈質疑派（鷹派）包括雷克里夫、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。三人在內部討論中對週日宣布的和平備忘錄表達了深切擔憂並提出質疑。
審慎力挺派（鴿派）則是副總統范斯（JD Vance）、總統特使魏科夫（Steve Witkoff）以及川普女婿庫許納（Jared Kushner）。此三人是該備忘錄的核心催生者與倡導者。
機密情資 伊朗高層態度雙面
兩名消息人士指出，在週日正式對外宣布協議前，川普與幕僚團隊審閱了由數個情報單位整合的絕密情資。情報顯示，伊朗高層官員們在「私底下內部討論」此協議時的真實態度，與他們向國際調停國（巴基斯坦、卡達）以及向美國談判團隊所展現的承諾，存在著嚴重的不一致與落差。
勞特克里夫與盧比歐皆根據這份情資研判，德黑蘭當局根本不可能真正履行美方所期盼的去核化步驟。一位知情人士直言，「情報直白地反映出，伊朗的真實意圖與他們在協議下口頭答應的承諾完全不符。」
諒解備忘錄延長停火 反對者批伊朗好處多
這份尚未對外正式公布全文的14點初始協議，其核心理念是為了延長停火，並開啟為期60天的正式談判期。在目前的過渡架構下，伊朗口頭重申不發展核武，並答應在談判期間將其核計畫維持在現狀，停止進一步濃縮鈾與擴建設施；作為交換，美國承諾不實施新制裁、不在中東追加部署兵力。
白宮內部的反對者強烈批評，在這種機制下，伊朗在技術談判階段「拿到的好處遠比付出的多」，因為他們在還沒真正做出實質核讓步前，就先換到了美方不追加制裁與不增兵的保證。
不過，兩位美國高級官員在週一的記者簡報會上反駁，強調伊朗能獲得的好處完全取決於其是否採取實質行動。其中一位官員表示，美國將在兩到三週內得知伊朗是否真心想在核問題上做出讓步。如果沒有，整個談判進程將立即終止，伊朗也無法撈到太多好處。
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美國政治媒體Axios報導，3名知情人士透露，美國中情局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）已明確向川普（Donald Trump）及其他高階官員警告伊朗的雙面手法。而在白宮密集召開的高層會議中，內閣也分為兩派，強烈質疑派（鷹派）包括雷克里夫、國務卿盧比歐（Marco Rubio）、國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。三人在內部討論中對週日宣布的和平備忘錄表達了深切擔憂並提出質疑。
審慎力挺派（鴿派）則是副總統范斯（JD Vance）、總統特使魏科夫（Steve Witkoff）以及川普女婿庫許納（Jared Kushner）。此三人是該備忘錄的核心催生者與倡導者。
機密情資 伊朗高層態度雙面
兩名消息人士指出，在週日正式對外宣布協議前，川普與幕僚團隊審閱了由數個情報單位整合的絕密情資。情報顯示，伊朗高層官員們在「私底下內部討論」此協議時的真實態度，與他們向國際調停國（巴基斯坦、卡達）以及向美國談判團隊所展現的承諾，存在著嚴重的不一致與落差。
勞特克里夫與盧比歐皆根據這份情資研判，德黑蘭當局根本不可能真正履行美方所期盼的去核化步驟。一位知情人士直言，「情報直白地反映出，伊朗的真實意圖與他們在協議下口頭答應的承諾完全不符。」
諒解備忘錄延長停火 反對者批伊朗好處多
這份尚未對外正式公布全文的14點初始協議，其核心理念是為了延長停火，並開啟為期60天的正式談判期。在目前的過渡架構下，伊朗口頭重申不發展核武，並答應在談判期間將其核計畫維持在現狀，停止進一步濃縮鈾與擴建設施；作為交換，美國承諾不實施新制裁、不在中東追加部署兵力。
白宮內部的反對者強烈批評，在這種機制下，伊朗在技術談判階段「拿到的好處遠比付出的多」，因為他們在還沒真正做出實質核讓步前，就先換到了美方不追加制裁與不增兵的保證。
不過，兩位美國高級官員在週一的記者簡報會上反駁，強調伊朗能獲得的好處完全取決於其是否採取實質行動。其中一位官員表示，美國將在兩到三週內得知伊朗是否真心想在核問題上做出讓步。如果沒有，整個談判進程將立即終止，伊朗也無法撈到太多好處。
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