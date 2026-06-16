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民生醫院擴大採檢1400餘人 確診者以外均為陰性

全球登革熱疫情持續 疾管署：越南、馬爾地夫等病例數高於去年同期

高雄市立民生醫院出現本土登革熱院內群聚疫情，疾管署已成立機動防疫隊南下支援。而相關群聚案目前累計6例，無再新增個案，相關確診者皆為指標個案住院期間同病房接觸者，其病毒基因序列分析結果，與越南境外移入個案病毒序列相同。疾管署副署長曾淑慧說，近期受梅雨鋒面及西南風影響，國內各地均出現劇烈降雨情形，且氣溫炎熱有利於病媒蚊孳生，國內已出現本土登革熱病例群聚，疫情傳播風險增加；呼籲民眾主動清除家戶內外積水容器，以減少病媒蚊孳生。曾淑慧指出，截至6月15日高雄市醫院本土登革熱群聚事件共累計6例，無再新增個案，相關確診者皆為指標個案住院期間同病房接觸者，其病毒基因序列分析結果，與6月1日發病的越南境外移入個案病毒序列相同。目前尚無疫情外擴情形，曾淑慧提到，預計監測至7月12日。另外，疾管署機動防疫隊持續派員執行防治成效評估及周邊社區風險評估，至今日累計出勤24人次。另外，疾管署說，衛生單位已執行醫院及社區孳生源巡查清除、化學防治及環境整頓工作，並針對群聚單位相關區域工作人員、住院中及回溯已出院病患等風險對象擴大採檢，已採檢1400餘人，除了前述確診者外均為陰性。疾管署監測資料顯示，今年截至6月15日，累計75例登革熱確定病例，其中7例為本土病例，居住地均為高雄市；另68例境外移入，均自東南亞及南亞國家移入，以印尼（21例）為多，其次為馬爾地夫（14例）及越南（9例），今年累計病例數與去年同期（79例）相當，低於2024年同期（274例）。疾管署提到，國際疫情部分，全球登革熱疫情持續，今年截至4月全球累計報告102萬餘例病例，主要分布於美洲，以巴西、玻利維亞及哥倫比亞等國病例數為多；亞洲鄰近國家越南、馬來西亞及斯里蘭卡等國近期疫情上升，且越南、斯里蘭卡、寮國、柬埔寨、馬爾地夫及東帝汶等國今年病例數高於去年同期。疾管署指出，由於登革熱病媒蚊吸血後需要找尋水源產卵，幼蟲(孑孓)和蛹皆在水中活動，請民眾應主動進行室內及戶外環境巡檢，落實「巡、倒、清、刷」，清除不必要的器物，仍需使用之容器應定期刷洗並於使用後倒置；降雨過後請務必再次巡視住家週遭環境及家戶內是否有積水處，將積水倒掉，沒有孳生源就沒有病媒蚊，以降低登革熱等蚊媒傳播疾病感染風險。疾管署提醒，鄰近之東南亞/南亞登革熱疫情持續，民眾返國入境時如有登革熱疑似症狀，請主動告知機場檢疫人員；從事戶外活動時建議穿著淺色長袖衣褲，並使用政府機關核可含敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)或伊默克(IR-3535)等有效成分之防蚊藥劑。如出現發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛等登革熱疑似症狀，請儘速就醫並告知醫師旅遊活動史。疾管署籲請醫療院所提高警覺，落實詢問TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，適時使用登革熱NS1快篩試劑輔助診斷並及早通報，以利衛生單位採取防治工作。